Báo in ngày 27-6: Tranh cãi về nâng ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc

50 NĂM THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC:

Vai trò tiên phong và khát vọng phát triển

TP HCM ngày 1-7 sẽ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tr5

Đưa bệnh viện tuyến cuối đến gần người dân

Việc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động góp phần nâng cao năng lực y tế tuyến cuối, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân tr3

Tranh cãi về nâng ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc

Việc nâng ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng được đánh giá là phù hợp hơn với thực tiễn, góp phần bảo đảm tính nhân văn của chính sách thuế tr10

Đổi mới giáo dục gắn với phát triển nhanh đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quán triệt quan điểm đổi mới giáo dục phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường tr2

Người dân được quyền giám sát xây dựng

Quy định mới đã yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn trong trách nhiệm công khai nội dung giấy phép xây dựng để cộng đồng cùng giám sát tr12

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1-7

Hàng loạt chính sách mới liên quan thuế thu nhập cá nhân, xây dựng, giao thông, an ninh mạng, phòng chống tham nhũng… bắt đầu có hiệu lực tr15

Hai mục tiêu của "Tam sư"

Đội tuyển Anh sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Panama trên sân MetLife lúc 4 giờ ngày 28-6, với hai toan tính tr8

Làn sóng AI buộc người trẻ phải thay đổi

Trước làn sóng AI, nhiều người trẻ buộc phải làm nhiều việc, tự học liên tục để thích nghi tr6

Lan tỏa sách - ươm mầm tương lai

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức Hội sách Thiếu nhi TP HCM lần VI - năm 2026 với chủ đề "Em vui đọc sách, học bao điều hay" tr9

Tàn phế do chủ quan

Nhiều người chỉ phát hiện bị loãng xương khi đã xảy ra các biến cố gãy xương dẫn đến giảm khả năng vận động, tăng nguy cơ tàn phế và tử vong tr14

Cuộc đua mới trên thị trường bán lẻ

Làn sóng mở rộng cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini và chuỗi thực phẩm không phải hiện tượng nhất thời mà phản ánh quá trình chuyển dịch rõ nét của thị trường bán lẻ tr11

Công cụ theo dõi nguy cơ mất việc do AI

Chính quyền bang California - Mỹ hôm 25-6 cho ra mắt một công cụ được thiết kế để hoạt động như một "hệ thống cảnh báo sớm" về nguy cơ mất việc làm trên diện rộng do công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra. Tr16