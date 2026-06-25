Báo in ngày 26-6: Lỗ nặng vì đầu tư vàng, bạc

Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 26-6

+ Thanh niên Việt Nam trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng

[Trang 2]

+ Khẳng định sứ mệnh của thành phố mang tên Bác

Để phát huy tốt thành tựu sau 50 năm vinh dự mang tên Bác, TP HCM cần những đột phá mạnh mẽ về thể chế, mô hình quản trị

[Trang 5]

+ Thêm điểm tựa an sinh xã hội

Đề xuất giảm độ tuổi trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70, thậm chí thấp hơn, được kỳ vọng mở rộng diện thụ hưởng và bảo đảm an sinh cho hàng trăm ngàn người

[Trang 7]

+ Đề xuất không tăng hệ số K tại TP HCM

Nếu tiếp tục áp dụng tư duy hệ số K luôn phải lớn hơn 1, chi phí sử dụng đất quá lớn sẽ khiến TP HCM không thể đạt được mục tiêu xây dựng nhà ở cho thuê

[Trang 10]

+ Chọn nguyện vọng ĐH phù hợp khi biết điểm thi

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần bình tĩnh đánh giá điểm số, xây dựng chiến lược nguyện vọng đại học phù hợp

[Trang 14]

+ Từ ngày 1-7, nhiều quyền lợi thai sản tăng

Luật Dân số năm 2025 và việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 mang đến nhiều quyền lợi mới cho người lao động khi sinh con

[Trang 12]

+ Lỗ nặng vì đầu tư vàng, bạc

Giá vàng, bạc giảm liên tiếp những ngày qua khiến nhiều người mua ở vùng đỉnh lỗ nặng

[Trang 11]

+ Khẩn cấp ứng phó thảm họa động đất

Nhà chức trách Venezuela cho biết vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại đầy đủ do động đất, đồng thời cảnh báo số thương vong dự kiến còn tăng

[Trang 16]

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