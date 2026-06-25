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Thời sự

Báo in ngày 25-6: Tăng lương không chỉ là con số

Đỗ Thông - Thanh Long

Đằng sau đề xuất tăng lương tối thiểu là kỳ vọng về thu nhập đủ sống, giá cả ổn định và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Báo in ngày 25-6: Tăng lương không chỉ là con số - Ảnh 1.

Báo in ngày 25-6

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 25-6 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Giữa mùa mưa, nắng nóng bao trùm cả nước (Trang 3)

Dù đang giữa mùa mưa nhưng nhiệt độ nhiều nơi khá cao, đặc biệt có khu vực nền nhiệt vượt 40 độ C

Liên kết vùng tiếp tục khởi sắc (Trang 5)

Song song kế hoạch tăng năng lực kết nối của đường Lê Văn Lương, TP HCM gấp rút triển khai hàng loạt dự án giao thông mang tính chất liên vùng khác

"Cởi trói" viện phí trái tuyến (Trang 12)

Người tham gia BHYT đón tin vui khi nhiều quyền lợi được mở rộng, giúp tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, chi phí giảm đáng kể

Thử thách bản lĩnh "Samurai xanh" (Trang 8)

Nhật Bản đứng trước cơ hội giành vé vào vòng knock-out khi chạm trán Thụy Điển lượt đấu cuối lúc 6 giờ ngày 26-6

Xứng tầm y học Việt (Trang 14)

Những ca phục hồi sau đột quỵ cho thấy tiềm năng lớn của y học cổ truyền khi được kết hợp hiệu quả với y học hiện đại

MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM (*): Dưới đá núi, các anh vẫn chờ (Trang 12-13)

Mỗi cuộc tìm kiếm, dù tìm thấy hài cốt hay chỉ thêm một đầu mối mới, đều là một bước tiến trên hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương

Mớ hành ngò thêm (Trang 13)

Sạp rau của chị Năm nằm ngay đầu chợ, mỗi lần thấy tôi từ xa, chị đã cười: "Hôm nay rau tươi ngon lắm nè chị"

Minh bạch thương mại điện tử (Trang 10)

Định danh người bán được xem là một trong những thay đổi quan trọng nhằm tăng tính minh bạch trên môi trường kinh doanh số

Chiến dịch sơ tán quy mô lớn tại Hormuz (Trang 16)

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã gia tăng kể từ khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận tạm thời vào tuần rồi

Báo in ngày 25-6

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