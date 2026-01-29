VIDEO
Báo in ngày 29-1: Ứng viên Giải Mai Vàng trước giờ G: Vinh dự và tự hào

Đỗ Thông - Duy Phú -

(NLĐO) - Tối nay, 29-1, tại Nhà hát Thành phố (TPHCM), Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 diễn ra với sự tham gia của nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng

Báo in ngày 29-1: Ứng viên Giải Mai Vàng trước giờ G: Vinh dự và tự hào - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 29-1-2026.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 29-1 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Lấy chỉ số hạnh phúc làm trục tư duy (Trang 2)

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá Cao Bằng đã lựa chọn đúng khi lấy chỉ số hạnh phúc làm trục tư duy chính sách, gắn tăng trưởng với bảo đảm an sinh

Khơi thông nguồn lực AI Việt (Trang 3)

Các chương trình đào tạo AI quy mô lớn kỳ vọng góp phần hình thành đội ngũ nhân tài AI, khẳng định tinh thần làm chủ công nghệ của Việt Nam

Bất an với thực phẩm bẩn (Trang 5)

Những ngày cận Tết, thực phẩm bị tẩm hóa chất độc hại lại một lần nữa gây lo ngại cho người tiêu dùng nói riêng, sức khỏe cộng đồng nói chung

Rộn ràng niềm vui sum họp (Trang 7)

Chương trình "Chuyến xe mùa Xuân" mang niềm vui sum họp đến nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang rộn ràng hơn bao giờ hết

Kết nối nghệ thuật với nhịp đập thời đại (Trang 8)

Tối nay, 29-1, tại Nhà hát Thành phố (TP HCM), Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 sẽ diễn ra với sự tham gia của nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng.

Hoa, kiểng Tết bắt đầu nhộn nhịp (Trang 11)

Các loại hoa, kiểng chơi Tết đã được đưa về TP HCM với số lượng lớn, dự báo sức mua khá tốt

Nghịch dại, đền thật (Trang 13)

Viện cớ "trẻ con không biết gì" không giúp cha mẹ thoát nghĩa vụ bồi thường mà còn vô tình tước đi bài học đầu đời về trách nhiệm của con trẻ

Tác hại sau cuộc vui (Trang 14)

Không ít cuộc rượu tưởng là vui, ai ngờ lại dẫn đến loạt bi kịch vì thức uống chứa methanol, chất độc hại

San đồi, xúc đất đem bán (Trang 15)

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở Khánh Hòa đang diễn gần như công khai khiến dư luận vô cùng bức xúc

