HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Báo in ngày 27-1: Nỗi niềm "bạn uống tôi lái"

Đỗ Thông - Thanh Long

"Bạn uống tôi lái" đã và đang trở thành lựa chọn làm thêm về đêm của không ít lao động văn phòng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Báo in ngày 27-1: Nỗi niềm "bạn uống tôi lái" - Ảnh 1.

Báo in ngày 27-1

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 27-1 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào (Trang 2)

Việc tiếp tục tăng cường gắn kết chiến lược, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết

Báo in ngày 27-1: Nỗi niềm "bạn uống tôi lái" - Ảnh 2.

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào

Hiện thực hóa cam kết vì dân (Trang 5)

Chỉ trong thời gian ngắn, khu đất "vàng" bị quây tôn đã trở thành công viên xanh giữa trung tâm, cho thấy TP HCM quyết liệt biến cam kết nâng cao chất lượng sống người dân thành hành động cụ thể

Ghi nhận những cống hiến bền bỉ (Trang 6)

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự không chỉ của riêng đảng viên mà còn của gia đình và địa phương

Phim truyền hình và Chương trình truyền hình - nền tảng số: Đa dạng cung bậc cảm xúc (Trang 8)

Mỗi tác phẩm, mỗi chương trình đều có thế mạnh riêng, tạo nên "đường đua" khó đoán kết quả

Báo in ngày 27-1: Nỗi niềm "bạn uống tôi lái" - Ảnh 3.

Phim truyền hình và Chương trình truyền hình - nền tảng số: Đa dạng cung bậc cảm xúc (Trang 8)

Chữ nhẫn không bao giờ thừa (Trang 12)

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân hoặc bị cáo trong một vụ án nếu để cảm xúc dẫn dắt hành vi

Minh bạch, chuẩn hóa hạt động nhà chung cư (Trang 10)

Việc thành lập HCMO được kỳ vọng tạo cơ chế minh bạch, chuẩn hóa quản lý vận hành chung cư, giảm tranh chấp và bảo vệ quyền lợi cư dân

Nhiều ngân hàng công bố lợi nhuận tỉ đô (Trang 11)

Ngân hàng có hoạt động kinh doanh tích cực, đạt lợi nhuận cao sẽ có nguồn lực cho vay nhiều hơn, thêm dư địa ổn định lãi suất

Vàng lập đỉnh do mua ròng tăng đột biến (Trang 16)

Giá vàng lập đỉnh lịch sử mới khi vượt mốc 5.100 USD/ounce hôm 26-1 trong khi giá bạc đạt mức cao kỷ lục 109,44 USD/ounce

Báo in ngày 27-1

Tin liên quan

Báo in ngày 18-1: Lấp khoảng trống nhân lực chất lượng cao

Báo in ngày 18-1: Lấp khoảng trống nhân lực chất lượng cao

Thị trường lao động 2026 phân hóa rõ: đô thị lớn siết chuẩn tuyển dụng, trong khi nhiều địa phương lại chào đón lao động phổ thông

Báo in Người Lao Động 22-1: U23 Việt Nam - vấp ngã để trưởng thành

TP HCM lan tỏa động lực phát triển cho cả nước; Thị trường Tết: Hàng Việt thắng thế... là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in ngày 23-1: Cơ hội bứt tốc trong phát triển

(NLĐO) - Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc rất đặc biệt để Đảng ta đề ra những quyết sách chiến lược xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

mai vàng báo in Bạn uống tôi lái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo