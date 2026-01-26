Báo in ngày 27-1: Nỗi niềm "bạn uống tôi lái"

Báo in ngày 27-1

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 27-1 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào (Trang 2)

Việc tiếp tục tăng cường gắn kết chiến lược, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết

Hiện thực hóa cam kết vì dân (Trang 5)

Chỉ trong thời gian ngắn, khu đất "vàng" bị quây tôn đã trở thành công viên xanh giữa trung tâm, cho thấy TP HCM quyết liệt biến cam kết nâng cao chất lượng sống người dân thành hành động cụ thể

Ghi nhận những cống hiến bền bỉ (Trang 6)

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự không chỉ của riêng đảng viên mà còn của gia đình và địa phương

Phim truyền hình và Chương trình truyền hình - nền tảng số: Đa dạng cung bậc cảm xúc (Trang 8)

Mỗi tác phẩm, mỗi chương trình đều có thế mạnh riêng, tạo nên "đường đua" khó đoán kết quả

Chữ nhẫn không bao giờ thừa (Trang 12)

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân hoặc bị cáo trong một vụ án nếu để cảm xúc dẫn dắt hành vi

Minh bạch, chuẩn hóa hạt động nhà chung cư (Trang 10)

Việc thành lập HCMO được kỳ vọng tạo cơ chế minh bạch, chuẩn hóa quản lý vận hành chung cư, giảm tranh chấp và bảo vệ quyền lợi cư dân

Nhiều ngân hàng công bố lợi nhuận tỉ đô (Trang 11)

Ngân hàng có hoạt động kinh doanh tích cực, đạt lợi nhuận cao sẽ có nguồn lực cho vay nhiều hơn, thêm dư địa ổn định lãi suất

Vàng lập đỉnh do mua ròng tăng đột biến (Trang 16)

Giá vàng lập đỉnh lịch sử mới khi vượt mốc 5.100 USD/ounce hôm 26-1 trong khi giá bạc đạt mức cao kỷ lục 109,44 USD/ounce