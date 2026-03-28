Báo in ngày 29-3: Quyền lực ảo, sa ngã thật

Báo Người Lao Động số ra ngày 29-3-2026.

Cơ hội đầu tư lớn từ đại ngàn, biển xanh (trang 2): Tỉnh Gia Lai đang chuyển mình mạnh mẽ, hấp dẫn đầu tư với nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch bền vững.

Tặng Gia Lai 5.000 lá cờ Tổ quốc (trang 2): Ngày 28-3, trong khuôn khổ lễ công bố Giải thưởng "Đô thị du lịch sạch ASEAN" cho Quy Nhơn, Báo Người Lao Động đã trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai.

HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC (*) Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo (trang 3): Tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp dần được khẳng định qua thực tế triển khai. Trong đó, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo quan trọng.

ĐƯA TRƯỜNG HỌC ĐẾN THÍ SINH" LẦN THỨ 25, NĂM 2026: Mở lối nghề nghiệp ngay trên quê hương (trang 4): Học sinh tỉnh Đắk Lắk thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến những ngành nghề và cơ hội việc làm tại quê nhà.

Kết nối sự sống vùng gió núi (trang 5): Hành trình hiến máucứu người của anh Huỳnh Xuân Lợi đã truyền cảm hứng đến cộng đồng lối sống đẹp, sống có ích.

Chạm vào Tổ quốc (trang 7): Có đến Bản Giốc, nơi cột mốc, con sông vùng biên ải mới hiểu rằng Tổ quốc không chỉ để nhìn, để gọi tên, mà còn để chạm - bằng tất cả sự gần gũi, thiêng liêng

Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại phía Nam (trang 14): Sáng nay (29-3), Bộ Y tế dự kiến có buổi làm việc với ngành y tế TP HCM về triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng.

Quan sát và bình luận: Chuyển dịch tâm điểm (trang 16): Mỹ và Israel vẻ như từ đầu đã không tính đến khả năng Iran chơi con chủ bài Hormuz nên giờ bị động, chưa tìm ra giải pháp.



