Báo in Người Lao Động 27-3: Đề xuất mạnh tay với người dây dưa nộp phạt

Báo in Người Lao Động 27-3

+ Thực hiện nhất quán "4 kiên định" về chính trị, tư tưởng

Công tác chính trị, tư tưởng đóng vai trò quan trọng để đưa đất nước phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa

[Trang 3]

+ Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Thanh Hóa

[Trang 2]

+ Bầu cử tại TP HCM thành công tốt đẹp

Công tác bầu cử tại TP HCM bảo đảm dân chủ, an toàn, hiệu quả và thực sự là ngày hội của toàn dân

[Trang 5]

+ Giữ ổn định vĩ mô, tiếp sức doanh nghiệp

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 - lần thứ I nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng sức chống chịu, duy trì sản xuất trước biến độn

[Trang 8-9]

+ Đề xuất mạnh tay với người dây dưa nộp phạt

Bộ Công an đề xuất áp dụng các biện pháp như cắt điện, nước để cưỡng chế xử phạt hành chính nhằm tăng sức răn đe

[Trang 12]

+ "Cánh tay vươn xa" của Mossad

Việc dựa vào các vụ ám sát do lực lượng tình báo thực hiện không làm thay đổi cục diện chiến lược rộng lớn hơn, mà chỉ kéo Israel vào những cuộc xung đột vượt quá khả năng tự xoay xở

[Trang 12-13]

+ Khởi động Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" năm 2026

144 golfer sẽ tham gia Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức vào tháng 5-2026, để cùng lan tỏa và chia sẻ tình yêu thương đến với cộng đồng

[Trang 7]

+ Phán quyết bước ngoặt về mạng xã hội gây hại

Lần đầu tiên các công ty công nghệ bị xác định phải chịu trách nhiệm pháp lý vì tạo ra sản phẩm trực tuyến gây nghiện

[Trang 16]

