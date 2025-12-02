VIDEO
Báo in ngày 3-12: Nhiều điều cần xem xét trong vụ thủy điện xả lũ gây ngập lụt

Văn Quyên - Quốc Thắng -

Việc thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 16.100 m3/giây, nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà, gây thiệt hại nặng về người và tài sản

Báo in ngày 3-12: Nhiều điều cần xem xét trong vụ thủy điện xả lũ gây ngập lụt - Ảnh 1.

Báo in ngày 3-12

 - Gìn giữ, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Lào khẳng định tiếp tục tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược

(Trang 2)

- Sớm miễn viện phí cho bệnh nhân ung thư, chạy thận. Cần sớm miễn viện phí cho bệnh nhân ung thư, chạy thận mà không đợi đến năm 2030 bởi chi phí thuốc rất đắt đỏ

(Trang 3)

(Trang 5)

- Nâng cao đời sống người dân từ an sinh xã hội. Các chương trình an sinh được triển khai góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống

(Trang 6)

- U22 Việt Nam quyết thắng trận ra quân. Màn so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Lào trên sân Rajamangala (Bangkok) lúc 16 giờ ngày 3-12 là trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games 33.

(Trang 9)

- Căn hộ TP HCM vẫn tăng giá chóng mặt. Mức tăng giá căn hộ cao cấp ở TP HCM đang khiến nhiều người ngỡ ngàng

(Trang 10)

- Chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống. Chợ truyền thống không chỉ là nơi mua bán mà còn là một phần ký ức đô thị, là không gian văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương

(Trang 11)

- Tuân thủ tiêu chí khi sáp nhập cơ sở giáo dục. Việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập là bước đi quan trọng, cần thận trọng, không gây xáo trộn đối với học sinh, phụ huynh và đội ngũ giáo viên

(Trang 14)

    Thông báo