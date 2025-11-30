VIDEO
Báo in ngày 30-11: Đưa Việt Nam thành trung tâm logistics hàng đầu

Vĩnh Tùng - Chi Phan -

Triển khai mô hình quản trị logistics thông minh; phát triển đồng bộ các dịch vụ hỗ trợ; tăng cường liên kết trong nước, quốc tế

Báo in ngày 29-11: Chiêu lừa tinh vi mua vàng online

Báo in Người Lao Động 26-11: Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai

Báo in ngày 27-11: Thương lắm ngày đến trường sau lũ dữ

Báo in Người Lao Động 28-11: Ngân hàng đồng loạt trợ giúp vùng bão lũ

Báo in ngày 30-11: Đưa Việt Nam thành trung tâm logistics hàng đầu - Ảnh 1.

Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 30-11-2025

- Tiếp sức học sinh vùng lũ đến trường (trang 4): 

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục đưa hàng trăm nghìn tập vở đến các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai để trao tặng, tiếp sức học sinh đến trường.

- Những người hùng thầm lặng giữa lũ dữ" (trang 5): 

Trong khoảnh khắc sinh - tử của đồng bào, 4 ngư dân Hòa Hiệp không nghĩ rằng họ đã làm điều phi thường giữa dòng lũ dữ.

- Bứt phá từ sức mạnh khối đoàn kết toàn dân (trang 6): 

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh để TP HCM bứt phá trong kỷ nguyên mới.

- Sáng tạo số cần đi đôi với sự tử tế (trang 11): 

Các nền tảng mạng xã hội phải bảo đảm thông tin xuất hiện đồng bộ, nhanh nhưng phải chính xác và trách nhiệm

- Chuyện cảm động về bác sĩ trẻ "Xóa bớt cho em" (trang 14): 

Dành hàng chục năm để trả lại cuộc đời cho nhiều số phận kém may mắn, tâm huyết của một thầy thuốc trẻ đã lay động cộng đồng.

- XUNG QUANH CHỦ TRƯƠNG SIẾT CHẶT ĐÀO TẠO NGÀNH Y VÀ NGÀNH LUẬT: Đặc thù khác nhau, không nên đánh đồng (trang 15): 

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Ngành y và ngành luậtlà 2 ngành đặc thù, cần được nhà nước quan tâm chấn chỉnh, song việc chấn chỉnh phải theo nhu cầu xã hội, và cũng đừng nên bắt đầu từ chủ trương: chỉ trường y mới được đào tạo bác sĩ và chỉ các trường chuyên mới đào tạo cử nhân luật.

- Quan sát và bình luận: Thời cuộc phức tạp hóa vấn đề (trang 16): 

Theo thông lệ lâu nay trong Liên hợp quốc về công bằng theo khu vực, Tổng Thư ký mới nhiều khả năng sẽ đến từ Mỹ Latin và Caribe.


    Thông báo