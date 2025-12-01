Báo in ngày 1-12: Sớm lo lương, thưởng Tết cho người lao động

Báo in ngày 1-12

- Tháo gỡ "điểm nghẽn" trong lĩnh vực đất đai. Việc Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết với những cơ chế, chính sách mới về thu hồi đất, định giá đất… nhằm tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn

(Trang 2)

- Xây, sửa nhà để người dân vùng lũ kịp đón Tết. Các tỉnh miền Trung đang khẩn trương xây, sửa nhà cửa, bảo đảm người dân bị thiệt hại do bão, lũ an cư trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(Trang 3)

- Những định hướng lớn của MTTQ Việt Nam TP HCM. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra

(Trang 5)

- Phản bác thông tin sai trái về công tác nhân sự. Những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai lệch về công tác nhân sự không chỉ thiếu cơ sở mà còn gây hoang mang dư luận, chia rẽ nội bộ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ­­

(Trang 6)

- Sớm lo lương, thưởng Tết cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng và xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động

(Trang 7)

- Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33 - 2025. Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã lên đường tham dự SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ hôm nay, 1-12

(Trang8)

- Diễn viên Lợi Trần đam mê pickleball. Lợi Trần, diễn viên được yêu thích trong phim "Tử chiến trên không", sẽ xuất hiện ở Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức với vai trò đại sứ kiêm vận động viên

(Trang 8b)

- Những người vẽ lại đời mình. Số phận không may nhưng nhiều người khuyết tật đã dùng ý chí và nụ cười để vẽ lại đời mình. Nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3-12, Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những tấm gương vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng cho cộng đồng.

(Trang 12)

- Nhất định phải đi tới hoài bão của mình!. Đổ vỡ gia đình đã khiến tôi dường như sụp đổ nhưng cô hiệu trưởng đã lắng nghe, chia sẻ, cho tôi động lực để mạnh mẽ vượt qua

(Trang 14)

- Thông tin đáng lo về già hóa dân số ở Hàn Quốc, Nhật Bản. Số lượng hộ gia đình một người tại Hàn Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục 8,05 triệu vào cuối năm 2024, tăng so với mức 5,2 triệu của năm 2015 và 6,64 triệu của năm 2020

(Trang 16)

