Báo in ngày 30-9: 41 quyết sách phát triển TP HCM

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 30-9 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

KHAI PHÓNG SỨC BẬT CHO SIÊU ĐÔ THỊ: KHƠI DÒNG CHẢY NGUỒN NHÂN LỰC (Trang 5)

TP HCM đã và đang khơi thông dòng chảy nguồn nhân lực chất lượng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

BÃO SỐ 10 BUALOI TÀN PHÁ NẶNG NỀ (Trang 6)

Sau hơn 10 giờ đổ bộ, bão số 10 Bualoi quần thảo khu vực đất liền từ miền Trung tới Bắc Bộ đã để lại những thiệt hại lớn về người và tài sản.

Bìa in Báo Người Động ra ngày 30-9-2025

CHẠY NƯỚC RÚT VỚI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ (Trang 14)

Theo lộ trình, hôm nay (30-9) là hạn cuối để các bệnh viện chuyển đổi từ bệnh án giấy sang bệnh án điện tử.

KHÓC RÒNG TRƯỚC CHIÊU TRÒ CỦA BÀ CHỦ HỤI 34 TUỔI (Trang 13)

Bị cuốn vào đường dây hụi lãi suất "khủng", hàng chục người ở TP HCM đang điêu đứng khi nữ chủ hụi 34 tuổi tuyên bố mất khả năng chi trả.

THÀNH CÔNG ĐẾN TỪ BẢN SẮC VIỆT (Trang 8)

Các ca sĩ trẻ đã tạo dấu ấn khi kể câu chuyện văn hóa Việt Nam với thế giới.

XỬ LÝ NGHIÊM MINH THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC (Trang 2)

Cơ quan chức năng triệt phá nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất.

PHÍA SAU NHỮNG MÀN GIÀNH QUYỀN MUA CĂN HỘ (Trang 10)

Cần quản lý chặt chẽ hơn đối với các dự án, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội và tái định cư, nhằm ngăn chặn tình trạng "sang tay" kiếm lời bất chính.

BÀI TOÁN CÂN NÃO CỦA NGÀNH GỖ (Trang 11)

Các doanh nghiệp gỗ đang khẩn cấp chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường mới.