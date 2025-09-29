VIDEO
Tổ chức Guinness Thế giới lặn lội đến Việt Nam xác nhận kỷ lục chưa từng có

Theo Vietnamnet -

29/09/2025 10:14

Tổ chức Guinness Thế giới đã đi Từ London đến Ninh Bình để xác minh ông Lưu Công Huyền sở hữu bộ móng tay dài gần 6 m, chính thức ghi danh lên bản đồ Guinness.

