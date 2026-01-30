Báo in ngày 31-1: Bất an với bữa ăn học đường

Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 31-1-2026

- Vun đắp quan hệ Việt - Trung trong kỷ nguyên mới (Trang 4)

Ngày 30-1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Lưu Hải Tinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

- Phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV (Trang 2)

Ngày 30-1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

- Bất an với bữa ăn học đường (Trang 3)

Gần chục ngàn học sinh ở TP HCM đã phải tạm dừng bữa trưa bán trú ở trường sau những nghi vấn về an toàn thực phẩm từ nhà cung cấp Sago Food

- Cách tính thuế với người cho thuê nhà (Trang 11)

Nhiều người cho thuê phòng trọ, căn hộ đang lúng túng trong việc kê khai, tính thuế sau khi thuế khoán được bãi bỏ

- Mùa xuân đến sớm với người lao động (Trang 7)

Tại TP HCM, mùa xuân đến sớm với người lao động khi các hoạt động chăm lo Tết do tổ chức Công đoàn phối hợp doanh nghiệp, chủ nhà trọ được triển khai ân cần, chu đáo

- Đánh thức vẻ đẹp đô thị (Trang 5)

Công tác chỉnh trang đô thị của TP HCM đang giúp hàng loạt khu vực từng đìu hiu trở nên sinh động

- Dư âm lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 - Năm 2025: Tạo vị thế cho thế hệ trẻ (Trang 8)

Nhiều văn nghệ sĩ đã gắn bó với Giải Mai Vàng qua các năm, và họ vẫn mong muốn được tiếp tục sáng tạo mang lại thành quả mới

- Tội phạm trẻ ngày càng nguy hiểm (Trang 15)

Nếu trước đây, hành vi phạm pháp của người trẻ thường được lý giải bằng sự bồng bột, bột phát thì gần đây, tội phạm ngày càng trẻ hóa, lạnh lùng, có tính toán và tổ chức

- Gỡ rào cản để ngân hàng vào trung tâm tài chính (Trang 10)

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM sẽ có nhóm sản phẩm trụ cột là thị trường vốn quốc tế, dịch vụ tài chính phục vụ thương mại quốc tế, ngân hàng số và fintech…

- Quyết liệt gỡ "nút thắt" sổ hồng chung cư (Trang 12)

TP HCM liên tiếp lập tổ công tác đặc biệt để "bắt bệnh" từng hồ sơ, quyết tâm gỡ vướng và sớm trao sổ hồng cho người dân

- Cứu bệnh nhân thoát khỏi cửa tử (Trang 14)

Với gần 20 năm công tác trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, mỗi ngày làm việc BS Nhật Tuệ luôn tâm niệm phải vận dụng toàn lực kỹ năng, kinh nghiệm để giúp bệnh nhân vượt qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết

