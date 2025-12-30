Báo in ngày 31-12: Niềm vui có nhà mới

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 31-12 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

MỞ RỘNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN (Trang 2)

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai 2 nghị quyết quan trọng của Quốc hội

QUY HOẠCH BÀI BẢN, LỢI THẾ SẼ PHÁT HUY (Trang 5)

Quy hoạch bài bản dựa trên liên kết vùng thực chất sẽ giúp các địa phương vùng Đông Nam Bộ phát huy tốt lợi thế phát triển

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 31-12-2025

CÔNG NHÂN PANKO VINA BỚT LO TRƯỚC TẾT (Trang 6)

Hơn 2.600 công nhân Công ty Panko Vina được cam kết bảo đảm chế độ, kết nối việc làm

CHỜ KỊCH TÍNH Ở CHẶNG CUỐI (Trang 8)

Giải Mai Vàng năm nay hứa hẹn sẽ được phác thảo từ "bản đồ cảm xúc" của công chúng và những bất ngờ vào phút cuối

TẠO NỀN TẢNG CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2026 (Trang 10)

Với những quyết sách mạnh mẽ, phù hợp, kinh tế Việt Nam năm 2025 tăng trưởng mạnh ở nhiều lĩnh vực, tạo tiền đề lạc quan cho năm 2026

ĐỀ XUẤT DỪNG THU PHÍ NÚI SAM VÌ "DƯ LUẬN KHÔNG THUẬN" (Trang 12)

Trước nhiều bất cập và phản ứng gay gắt từ dư luận, nhiều đơn vị ở tỉnh An Giang đã thống nhất đề xuất dừng thu phí tại Khu Du lịch quốc gia Núi Sam

BẢO VẬT DƯỚI LÒNG SÂN BAY SAO VÀNG (Trang 12- 13)

Trống đồng Sao Vàng là hiện vật đặc sắc, quý hiếm, mang giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa Việt Nam

TỐI ƯU HÓA GIÁ TRỊ CÁC BỘ SÁCH GIÁO KHOA (Trang 14)

Việc thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa không đồng nghĩa với việc phủ nhận giá trị học thuật và sư phạm của hai bộ sách còn lại

DOANH NGHIỆP TRÚNG ĐẤU GIÁ MỎ CÁT ĐỨNG NGỒI KHÔNG YÊN (Trang 15)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản phản hồi UBND TP Đà Nẵng về những vướng mắc trong việc cấp phép thăm dò mỏ cát

