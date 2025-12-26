CLIP: Biên phòng Tây Ninh bắt đối tượng giết người ở TPHCM định trốn qua Campuchia

Ngày 26-12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã hoàn tất hồ sơ bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM đối tượng liên quan vụ giết người để nơi đây tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Huỳnh Kim Long bị bắt giữ tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Trước đó, vào ngày 25-12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận thông tin phối hợp từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM về việc một đối tượng liên quan trong vụ giết người xảy ra tại TPHCM.

Đối tượng được xác định là Huỳnh Kim Long (SN 2003; trú tại phường Chánh Hưng, TPHCM), sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Đến hơn 8 giờ sáng 26-12, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện Long nên tiến hành bắt giữ và đưa về đồn xử lý.

Theo lời khai ban đầu, vào tối ngày 24-12, Long đang ở nhà thì nghe vợ cãi nhau qua điện thoại với một người phụ nữ khác và có lời lẽ đe dọa đánh.

Sau đó, Long đã trực tiếp nói chuyện qua điện thoại với người này và hẹn gặp tại khu vực chợ Phú Nhuận.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Long nhờ bạn chở đến điểm hẹn. Đến nơi, Long nhìn thấy có 5 người, trong đó một người đàn ông đứng ra xác nhận là người đã nói chuyện điện thoại trước đó.

Biên phòng Tây Ninh bàn giao đối tượng cho Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền

Do bức xúc, Long đã xảy ra xô xát với người này. Trong lúc đánh nhau, Long rút dao mang theo trong người chém liên tiếp vào người đàn ông này.

Sau khi gây án, Long rời khỏi hiện trường và bỏ trốn đến khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây để sang Campuchia thì bị bắt giữ.