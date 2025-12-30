VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Giáo dục
image

VIDEO: Báo Người Lao Động chung tay cùng dự án "Sách hay cho học sinh tiểu học"

Huế Xuân - Vân Nhi -

(NLĐO) - Ngày 30-12, Báo Người Lao Động đã trao tặng số sách trị giá 10 triệu đồng và 100 áo ấm do bạn đọc đóng góp gửi đến học sinh tiểu học vùng khó khăn.

Video liên quan

Báo Người Lao Động trao tặng áo ấm và sách đến dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”

Báo Người Lao Động trao tặng áo ấm và sách đến dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”

Giáo dục 30/12/2025
Cô giáo 10 năm “cõng” sách gửi yêu thương đến vùng bão lũ

Cô giáo 10 năm “cõng” sách gửi yêu thương đến vùng bão lũ

Giáo dục 05/10/2025
Sẵn sàng các phương án tập huấn dùng 1 bộ sách

Sẵn sàng các phương án tập huấn dùng 1 bộ sách

Giáo dục 29/12/2025

VIDEO: Hành trình 10 năm để học trò “chạm” vào trang sách

Giáo dục 19/11/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo