Báo in ngày 31-3: Tin vui cho người muốn tách thửa đất tại TP HCM

Báo in ngày 31-3

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 31-3 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Bộ máy mới, kỳ vọng mới (Trang 2)

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP HCM khóa XI không chỉ kiện toàn bộ máy mà còn xác lập định hướng, tạo nền tảng cho những chuyển biến thực chất

HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC(*): "Lá chắn kép" bảo đảm phát triển (Trang 3)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ đất nước và phát triển kinh tế sẽ tạo ra "lá chắn mềm" và "lá chắn cứng" để ứng phó với biến động quốc tế

Hài hòa quyền riêng tư và an toàn xã hội (Trang 5)

Hệ thống camera do người dân tự lắp đặt như những "mắt thần" góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cảnh báo và lên án hành vi xấu...

Nhẹ gánh lo toan (Trang 7)

Nhiều giải pháp đã được doanh nghiệp áp dụng nhằm chia sẻ những lo toan, cải thiện đời sống người lao động

Cảnh giác cao độ trước 3 bệnh truyền nhiễm (Trang 14)

Ba bệnh truyền nhiễm gồm COVID-19 biến thể mới, tay chân miệng và viêm não mô cầu đang có diễn biến phức tạp, ngành y tế cảnh báo khẩn

"Quyền lực" mới của làng nhạc Việt (Trang 8)

Nhà sản xuất đang trở thành "quyền lực" mới của làng nhạc Việt, quyết định bản sắc, chất lượng và thành công của ca sĩ

Ứng phó giá vật liệu tăng (Trang 10)

Nhiều giải pháp như quản lý chi phí, bù trừ hợp đồng và liên kết nguồn cung đang được các nhà thầu triển khai

Sức hút từ Tây Ninh

Lượng du khách hành hương, tham quan tại các khu, điểm du lịch tâm linh và sinh thái trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tăng mạnh theo từng năm

Thông điệp đáng chú ý về tình hình Trung Đông (Trang 16)

Ông Donald Trump công khai đề cập chuyện kiểm soát hạ tầng dầu mỏ của Iran nhưng cho biết đàm phán "đạt được tiến triển rất tốt"

