Báo in ngày 31-5: Đường sang châu Âu rộng mở nhưng không dễ đi

Báo in ngày 31-5

Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam – Singapore (trang 2): Từ nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, Việt Nam và Singapore đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như AI, bán dẫn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Tăng tốc kích cầu tiêu dùng (trang 3): Cùng với đợt kích cầu lớn trong tháng 7 của Bộ Công Thương, TP HCM cũng triển khai chương trình kích cầu tiêu dùng mới từ ngày 15-6 đến 15-9.

Hành trình ý nghĩa của bác sĩ Các (trang 5): Dù tuổi cao, bác sĩ Đỗ Văn Các vẫn bền bỉ tham gia các cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và giúp đỡ người nghèo.

Nhịp cầu kết nối tình yêu Tổ quốc (trang 7): Cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" là nhịp cầu kết nối lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức công dân trong mỗi người Việt Nam.

Mở cánh cửa đi vào tâm hồn Việt (trang 8): Giảng dạy tiếng Việt thông qua văn học là hướng tiếp cận mới, sáng tạo, cũng qua đó khẳng định vị thế của văn học Việt Nam trong đối thoại văn hóa quốc tế.

Công khai mua bán giấy khám sức khỏe trên mạng (trang 14): Tình trạng bán giấy khám sức khỏe trên mạng xã hội gây bức xúc cho nhiều cơ sở y tế và doanh nghiệp.

Lòng tham lấn át tình máu mủ (trang 15): Nhờ con gái út đứng tên sổ đỏ, người mẹ 90 tuổi xót xa ra tòa đòi lại đất. Án tuyên rạch ròi, nhưng tình máu mủ vĩnh viễn vỡ vụn.

Quan sát và bình luận: Bộ Tứ kịp thời thức tỉnh (trang 16): Mỹ và Ấn Độ đã không để những vướng mắc và bất hòa song phương ảnh hưởng tiêu cực hay cản trở tiến trình của nhóm Bộ Tứ