Báo in ngày 28-5: Chấp nhận trái ngành, miễn làm được việc

Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 28-5

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 28-5 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Vun đắp quan hệ Việt Nam - Thái Lan (Trang 2)

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại

Chung tay kiến tạo động lực tăng trưởng mới (Trang 3)

Cộng đồng doanh nghiệp đã góp ý, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực cho dự thảo Luật Đô thị đặc biệt để kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho TP HCM

Kênh rạch hồi sinh, nâng tầm đô thị (*): Hiện thực hóa những kế hoạch lớn (Trang 5)

TP HCM đang hướng tới mô hình đô thị xanh, phát triển bền vững với hệ thống kênh rạch được chỉnh trang đồng bộ

Tập trung tối đa cho cấp xã (Trang 15)

Ngoài những kết quả tích cực, một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là áp lực công việc tại cấp xã ngày càng tăng

Chớ xem nhẹ bệnh nghề nghiệp (Trang 14)

Nhiều loại độc chất có thể tích tụ trong cơ thể suốt hàng chục năm và âm thầm gây nhiều hệ lụy sức khỏe đáng sợ đến người lao động

Nghịch lý sức mua từ phân khúc căn hộ (Trang 10)

Bên cạnh vấn đề tài chính, yếu tố vị trí cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiêu thụ của căn hộ

Khi ranh giới thẩm mỹ bị xô lệch (*): Phát huy chiều sâu văn hóa (Trang 12-13)

Giữ chiều sâu văn hóa không thể chỉ bằng xử phạt mà cần bền bỉ xây dựng chuẩn mực và giáo dục thẩm mỹ cho công chúng

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường hơn 108 tỉ đồng (Trang 13)

Bản án sơ thẩm đánh giá hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội

Nắng nóng lịch sử bao trùm nhiều nước (Trang 16)

Những đợt nắng nóng từng hiếm gặp ở Nam Á trước đây đã trở thành hiện thực thường xuyên

