Báo in ngày 31-8: Bùng nổ mua sắm dịp lễ 2-9

Báo in ngày 31-8

Cộng đồng doanh nghiệp đóng góp lớn cho đất nước (trang 2): Thủ tướng gửi 3 thông điệp quan trọng, kêu gọi cộng đồng doanh nhân đồng hành, chung tay góp sức vì sự thịnh vượng của đất nước.

Gieo yêu thương, gặt hạnh phúc (trang 4): Nữ giám đốc tài chính - nhân sự kiêm Chủ tịch Công đoàn một doanh nghiệp ở TP HCM không ngại khó chăm lo cho công nhân và giúp đỡ người dân khó khăn.

Cam Lộ ngời lên trong nắng (trang 5): Lịch sử và nhân chứng vẫn còn đó trong mỗi ngày đã qua và những ngày đang tới trên mảnh đất Cam Lộ - nơi chứa đựng nhiều chi tiết lịch sử đặc biệt.

Hải trình hữu nghị của tàu CSB 8001 (trang 7): Chuyến thăm Indonesia của tàu CSB 8001 là nền tảng để lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia tiếp tục củng cố lòng tin, tăng cường hợp tác, góp phần duy trì an ninh, trật tự, an toàn các vùng biển trong khu vực.

NƠI GHI DẤU MÙA THU LỊCH SỬ (*) Những bản hùng ca bất hủ (trang 8 -9): Trong thời điểm sục sôi của cách mạng 80 năm trước, nhiều tác phẩm đã ra đời, ghi lại những thời khắc hùng tráng của lịch sử dân tộc.

Ngành ô tô lo khó đáp ứng tiêu chuẩn 4,83 lít/100 km (trang 10): Các chuyên gia, doanh nghiệp kiến nghị thay đổi lộ trình áp dụng mức tiêu hao nhiên liệu nghiêm ngặt.

Vượt qua giới hạn bản thân (trang 11): Trân trọng mọi cơ hội và luôn nỗ lực hết sức mình là chìa khóa giúp Gen G bước khỏi vùng an toàn để làm nên nhiều điều có ích.

Khi bác sĩ trẻ tình nguyện về cơ sở (trang 14): Trong khi nhiều sinh viên y khoa mơ ước được làm việc tại các bệnh viện lớn thì vẫn có những bác sĩ trẻ lặng lẽ chọn tuyến y tế cơ sở.

QUAN SÁT VÀ BÌNH LUẬN: Mưu đi, tính lại vẫn bế tắc (trang 16): Ukraine được kết nạp vào NATO, mà Nga xung đột với Ukraine thì có nghĩa là Nga xung đột với cả NATO

