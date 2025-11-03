Báo in ngày 4-11: Tạc ghi ký ức giữa lòng thành phố

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 4-11 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

SIẾT LIVESTREAM, GỠ "MÊ CUNG" BẢO HIỂM (Trang 2)

Đại biểu đề nghị siết trách nhiệm người livestream bán hàng và hướng hợp đồng bảo hiểm đến minh bạch, dễ hiểu để bảo vệ khách hàng

THIÊN TAI TIẾP TỤC UY HIẾP MIỀN TRUNG (Trang 3)

Trong khi người dân nhiều nơi ở TP Đà Nẵng và TP Huế chưa kịp gượng dậy sau đợt lũ lịch sử, thì nay, nước lũ tiếp tục dâng lên, gây ngập sâu ở nhiều nơi

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 4-11-2025

ĐÃ ĐẾN LÚC NÓI VỀ "LƯƠNG ĐỦ SỐNG" (Trang 7)

Cần bổ sung vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng khái niệm "lương tối thiểu đủ sống" thay cho "lương tối thiểu" để phù hợp với giai đoạn phát triển mới

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐIỆN ẢNH XỨNG TẦM (Trang 8)

"Thành phố điện ảnh" sẽ tạo đòn bẩy mạnh về chính sách, thu hút đầu tư và góp phần định vị TP HCM trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia

SÀN GIAO DỊCH VÀNG: CHỌN MÔ HÌNH NÀO? (Trang 10)

Giai đoạn đầu, sàn vàng tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất và chỉ hoạt động trong phạm vi nội địa

TÂY NGUYÊN - NAM TRUNG BỘ: CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI: TRÁI TIM LOGISTICS (Trang 11)

Với hạ tầng cảng biển cùng các tuyến cao tốc được đẩy mạnh, Tây Nguyên - Nam Trung Bộ kỳ vọng trở thành "trái tim logistics", cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa

BỖNG DƯNG THÀNH GIÁM ĐỐC "MA" (Trang 13)

Không ít người bị tạm hoãn xuất cảnh vì bỗng dưng "biến thành" giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

ĐỊNH HÌNH TỨ GIÁC ĐÔ THỊ SÂN BAY LONG THÀNH (Trang 15)

Theo quy hoạch, Đồng Nai sẽ hình thành "tứ giác đô thị động lực" quanh sân bay Long Thành

KỶ LỤC KÉM VUI CHỜ NƯỚC MỸ (Trang 16)

Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa hiện vẫn giữ lập trường chỉ đàm phán với Đảng Dân chủ sau khi chính phủ mở cửa trở lại