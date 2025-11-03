VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 4-11: Tạc ghi ký ức giữa lòng thành phố

Đỗ Thông - Lê Duy -

(NLĐO) - Công trình được kỳ vọng không chỉ để tưởng niệm, mà còn phải lay động cảm xúc và mang giá trị giáo dục sâu sắc

Video liên quan

Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, ô tô đâm thẳng vào cửa hàng tiện lợi

Video 01/11/2025

Robot mặc jumpsuit, làm việc như người thật nhưng coi chừng cả ngôi nhà bị “soi”

AI 365 01/11/2025

VIDEO: Triều cường trong tháng 11 gây ảnh hưởng ra sao đến ĐBSCL?

Video 02/11/2025

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 4-11 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

SIẾT LIVESTREAM, GỠ "MÊ CUNG" BẢO HIỂM (Trang 2)

Đại biểu đề nghị siết trách nhiệm người livestream bán hàng và hướng hợp đồng bảo hiểm đến minh bạch, dễ hiểu để bảo vệ khách hàng

THIÊN TAI TIẾP TỤC UY HIẾP MIỀN TRUNG (Trang 3)

Trong khi người dân nhiều nơi ở TP Đà Nẵng và TP Huế chưa kịp gượng dậy sau đợt lũ lịch sử, thì nay, nước lũ tiếp tục dâng lên, gây ngập sâu ở nhiều nơi

Báo in ngày 4-11: Tạc ghi ký ức giữa lòng thành phố - Ảnh 1.

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 4-11-2025

ĐÃ ĐẾN LÚC NÓI VỀ "LƯƠNG ĐỦ SỐNG" (Trang 7)

Cần bổ sung vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng khái niệm "lương tối thiểu đủ sống" thay cho "lương tối thiểu" để phù hợp với giai đoạn phát triển mới

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐIỆN ẢNH XỨNG TẦM (Trang 8)

"Thành phố điện ảnh" sẽ tạo đòn bẩy mạnh về chính sách, thu hút đầu tư và góp phần định vị TP HCM trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia

SÀN GIAO DỊCH VÀNG: CHỌN MÔ HÌNH NÀO? (Trang 10)

Giai đoạn đầu, sàn vàng tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất và chỉ hoạt động trong phạm vi nội địa

TÂY NGUYÊN - NAM TRUNG BỘ: CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI: TRÁI TIM LOGISTICS (Trang 11)

Với hạ tầng cảng biển cùng các tuyến cao tốc được đẩy mạnh, Tây Nguyên - Nam Trung Bộ kỳ vọng trở thành "trái tim logistics", cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa

BỖNG DƯNG THÀNH GIÁM ĐỐC "MA" (Trang 13)

Không ít người bị tạm hoãn xuất cảnh vì bỗng dưng "biến thành" giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

ĐỊNH HÌNH TỨ GIÁC ĐÔ THỊ SÂN BAY LONG THÀNH (Trang 15)

Theo quy hoạch, Đồng Nai sẽ hình thành "tứ giác đô thị động lực" quanh sân bay Long Thành

KỶ LỤC KÉM VUI CHỜ NƯỚC MỸ (Trang 16)

Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa hiện vẫn giữ lập trường chỉ đàm phán với Đảng Dân chủ sau khi chính phủ mở cửa trở lại

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo