VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
AI 365
image

Robot mặc jumpsuit, làm việc như người thật nhưng coi chừng cả ngôi nhà bị “soi”

Thanh Long -

(NLĐO) - Công ty 1X Home Robots của Mỹ cho biết đã chế tạo được robot hình người có thể làm mọi công việc trong nhà với giá bán 20.000 USD.

Video liên quan

Robot Trung Quốc khiến thế giới sững sờ: Từ cọ bồn cầu đến chơi đàn piano như nghệ sĩ

AI 365 29/10/2025

Xem robot gấp khăn siêu gọn - nói một câu là làm ngay!

AI 365 14/08/2025
Hàng loạt robot hình người của Vingroup lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

Hàng loạt robot hình người của Vingroup lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

AI 365 28/08/2025

Robot hình người biết bay đầu tiên trên thế giới

AI 365 22/06/2025

Công ty 1X Home Robots (Mỹ) gây chú ý khi công bố NEO - robot hình người có khả năng làm mọi việc trong nhà, từ gấp quần áo, hút bụi, pha cà phê đến tưới cây và sử dụng máy rửa bát.

Robot giúp việc 20.000 USD gây sốc: Làm việc như người thật, nhưng nguy cơ “soi” cả ngôi nhà - Ảnh 1.

NEO làm mọi việc trong nhà, từ gấp quần áo, hút bụi, pha cà phê đến tưới cây... Ảnh: 1X NEO Home Robot

Chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói hoặc một cú chạm trên điện thoại, NEO lập tức trở thành "người giúp việc" toàn năng.

NEO có ngoại hình giống con người, cao 1,67 m, nặng 30 kg, mặc đồ liền thân, có thể hoạt động liên tục 4 giờ, nâng vật nặng tới 70 kg và di chuyển đồ vật 25 kg.

Robot giúp việc 20.000 USD gây sốc: Làm việc như người thật, nhưng nguy cơ “soi” cả ngôi nhà - Ảnh 2.
Robot giúp việc 20.000 USD gây sốc: Làm việc như người thật, nhưng nguy cơ “soi” cả ngôi nhà - Ảnh 3.

NEO có ngoại hình gần giống con người. Ảnh: 1X NEO Home Robot

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot có thể ghi nhớ thói quen và sở thích của chủ nhà, thậm chí gợi ý món ăn hoặc nhắc lịch sinh nhật. NEO còn được tích hợp wifi, bluetooth và hệ thống loa ba tầng, biến nó thành trung tâm giải trí di động trong nhà.

Đặc biệt, robot này sở hữu "chế độ chuyên gia", cho phép kỹ thuật viên của hãng điều khiển từ xa để xử lý các tác vụ phức tạp. Dù giúp robot hoạt động hiệu quả hơn, tính năng này khiến nhiều người lo ngại về quyền riêng tư, khi phía công ty có thể quan sát nhà và nghe âm thanh xung quanh qua camera, micro tích hợp.

Tuy vậy, đại diện 1X Technologies, ông Bernt Bornich, khẳng định điều này là cần thiết. "Nếu không có dữ liệu từ người dùng, chúng tôi sẽ không thể cải thiện sản phẩm" - ông nói.

Robot còn có đèn LED ở tai để báo hiệu khi đang bị giám sát từ xa, giúp người dùng biết robot đang được can thiệp thủ công.

Robot giúp việc 20.000 USD gây sốc: Làm việc như người thật, nhưng nguy cơ “soi” cả ngôi nhà - Ảnh 4.

NEO có bluetooth và hệ thống loa ba tầng, biến nó thành trung tâm giải trí di động trong nhà. Ảnh: 1X NEO Home Robot

Robot giúp việc 20.000 USD gây sốc: Làm việc như người thật, nhưng nguy cơ “soi” cả ngôi nhà - Ảnh 5.

NEO có giá bán dự kiến 20.000 USD. Ảnh: 1X NEO Home Robot

NEO sẽ được đưa vào các gia đình Mỹ từ năm 2026, mở rộng ra các thị trường khác vào năm 2027. Giá bán robot này dự kiến là 20.000 USD (hơn 500 triệu đồng) hoặc thuê với mức 499 USD/tháng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo