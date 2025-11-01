Robot mặc jumpsuit, làm việc như người thật nhưng coi chừng cả ngôi nhà bị “soi”

Công ty 1X Home Robots (Mỹ) gây chú ý khi công bố NEO - robot hình người có khả năng làm mọi việc trong nhà, từ gấp quần áo, hút bụi, pha cà phê đến tưới cây và sử dụng máy rửa bát.

NEO làm mọi việc trong nhà, từ gấp quần áo, hút bụi, pha cà phê đến tưới cây... Ảnh: 1X NEO Home Robot

Chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói hoặc một cú chạm trên điện thoại, NEO lập tức trở thành "người giúp việc" toàn năng.

NEO có ngoại hình giống con người, cao 1,67 m, nặng 30 kg, mặc đồ liền thân, có thể hoạt động liên tục 4 giờ, nâng vật nặng tới 70 kg và di chuyển đồ vật 25 kg.

NEO có ngoại hình gần giống con người. Ảnh: 1X NEO Home Robot

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot có thể ghi nhớ thói quen và sở thích của chủ nhà, thậm chí gợi ý món ăn hoặc nhắc lịch sinh nhật. NEO còn được tích hợp wifi, bluetooth và hệ thống loa ba tầng, biến nó thành trung tâm giải trí di động trong nhà.

Đặc biệt, robot này sở hữu "chế độ chuyên gia", cho phép kỹ thuật viên của hãng điều khiển từ xa để xử lý các tác vụ phức tạp. Dù giúp robot hoạt động hiệu quả hơn, tính năng này khiến nhiều người lo ngại về quyền riêng tư, khi phía công ty có thể quan sát nhà và nghe âm thanh xung quanh qua camera, micro tích hợp.

Tuy vậy, đại diện 1X Technologies, ông Bernt Bornich, khẳng định điều này là cần thiết. "Nếu không có dữ liệu từ người dùng, chúng tôi sẽ không thể cải thiện sản phẩm" - ông nói.

Robot còn có đèn LED ở tai để báo hiệu khi đang bị giám sát từ xa, giúp người dùng biết robot đang được can thiệp thủ công.

NEO có bluetooth và hệ thống loa ba tầng, biến nó thành trung tâm giải trí di động trong nhà. Ảnh: 1X NEO Home Robot

NEO có giá bán dự kiến 20.000 USD. Ảnh: 1X NEO Home Robot

NEO sẽ được đưa vào các gia đình Mỹ từ năm 2026, mở rộng ra các thị trường khác vào năm 2027. Giá bán robot này dự kiến là 20.000 USD (hơn 500 triệu đồng) hoặc thuê với mức 499 USD/tháng.



