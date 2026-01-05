Báo in ngày 6-1: Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nói "không ép buộc ai cả"

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 6-1 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

VẼ BỨC TRANH KINH TẾ BẰNG DỮ LIỆU (Trang 2)

Tổng điều tra kinh tế 2026 nhằm tạo nguồn dữ liệu đầy đủ, chính xác, phản ánh toàn cảnh nền kinh tế, làm cơ sở hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực

ĐẦU TƯ LỚN ĐỂ GIÁO DỤC BỨT PHÁ (Trang 3)

Với khoản đầu tư 580.133 tỉ đồng, chất lượng giáo dục sẽ được nâng tầm, giúp Việt Nam cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng

VIỆC LÀM SÔI ĐỘNG NGAY ĐẦU NĂM (Trang 7)

Doanh nghiệp tuyển dụng sớm, người lao động chủ động tìm việc từ đầu năm, tạo không khí rộn ràng trước Tết

DRONE TỪNG BƯỚC GIA NHẬP CUỘC ĐUA GIAO HÀNG (Trang 10)

Để doanh nghiệp UAV Việt Nam tham gia sâu trong lĩnh vực này cần có cơ chế, chính sách theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ

BẤT ĐỘNG SẢN HẾT THỜI "MẬP MỜ" THÔNG TIN (Trang 11)

Lợi ích lớn nhất của việc định danh là xóa bỏ tình trạng "mập mờ" về pháp lý vốn đang khiến nhiều người mua nhà lo lắng

LỖ HỔNG THUYẾT MINH TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ (Trang 12)

Đoạn clip ghi lại cảnh một nữ hướng dẫn viên thuyết minh sai lệch về nhà Tây Sơn đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận

ĐỪNG TỰ ĐẨY TIM VÀO THẾ KHÓ (Trang 14)

Khi vận động thể lực cường độ cao, việc gắng sức quá mức dễ đẩy tim vào tình trạng quá tải và dẫn đến những hệ lụy khôn lường

TRẢ LẠI VỈA HÈ CHO NGƯỜI ĐI BỘ (Trang 15)

Đồng Nai đang triển khai nhiều giải pháp để vỉa hè trên các trục đường trung tâm trở lại đúng với công năng vốn có

THỊ TRƯỜNG PHẢN ỨNG TRƯỚC SỰ KIỆN VENEZUELA (Trang 16)

Giới chuyên gia nhận định để Venezuela khôi phục sản lượng dầu mỏ sẽ cần "lượng vốn đầu tư và thời gian khổng lồ"

