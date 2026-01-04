VIDEO: Những vườn quýt vàng rực ở Đồng Tháp đang "đốn tim" du khách

Dịp Tết Dương lịch năm nay, các khu, điểm du lịch quýt hồng trên địa bàn xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều không gian check-in đa dạng, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách từ khắp nơi.

Du khách thích thú tham quan những vườn quýt hồng ở tỉnh Đồng Tháp

Theo nhiều du khách đến từ TPHCM, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày nên là khoảng thời gian lý tưởng để họ lựa chọn những chuyến đi ngắn ngày nhằm vừa thư giãn, vừa khám phá, nạp năng lượng tích cực cho một năm mới.

Với lợi thế sẵn có về tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa lịch sử và hệ thống điểm đến ngày càng được đầu tư bài bản, các khu, điểm du lịch trồng quýt hồng trên địa bàn xã Hòa Long đang mở ra nhiều lựa chọn hấp dẫn cho du khách.

Dưới đây là một số hình ảnh về các khu, điểm du lịch trồng quýt hồng nhộn nhịp đón khách dịp nghỉ Tết Dương lịch:

Điểm du lịch quýt hồng Hai Kiệt thu hút du khách tham quan, chụp ảnh

Du khách check-in tại điểm du lịch quýt hồng Cường Thịnh

Dịp nghỉ Tết Dương lịch, các vườn quýt hồng đã lên màu vàng rực càng góp phần tô sắc cho vẻ đẹp loại cây thế mạnh của xứ sở Lai Vung cũ (nay là xã Hòa Long)

Bên cạnh tham quan, du khách còn trải nghiệm chèo xuống

Các khu, điểm du lịch tại xã Hòa Long còn phục vụ ăn uống với các món ăn đồng quê

Các chùm quýt hồng chín vàng rực

Càng về trưa, khách đến các vườn quýt hồng tham quan càng đông hơn



