VIDEO: Người dân nôn nao chụp ảnh tại một trong những vườn hoa Tết 2026 đầu tiên của TPHCM

Vườn hoa Tết tại nút giao Ngô Văn Nam - Nguyễn Siêu được thiết kế hài hòa giữa nét truyền thống và hơi thở hiện đại. Với bối cảnh là cầu Ba Son và các tòa nhà cao tầng, không gian nơi đây rực rỡ sắc màu của hoa cúc mâm xôi, hoa sao nhái, hoa đồng tiền, kết hợp cùng các tiểu cảnh nón lá quen thuộc.
Nhiều du khách đánh giá cao sự chỉn chu trong cách bài trí tại đây. ấn tượng với màu sắc tươi sáng và sự thoáng đãng của vườn hoa Tết, đặc biệt là việc nhân viên túc trực cắt tỉa thường xuyên để giữ cho hoa luôn tràn đầy sức sống.
