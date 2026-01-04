VIDEO: Người dân nôn nao chụp ảnh tại một trong những vườn hoa Tết 2026 đầu tiên của TPHCM

Vườn hoa Tết tại nút giao Ngô Văn Nam - Nguyễn Siêu được thiết kế hài hòa giữa nét truyền thống và hơi thở hiện đại. Với bối cảnh là cầu Ba Son và các tòa nhà cao tầng, không gian nơi đây rực rỡ sắc màu của hoa cúc mâm xôi, hoa sao nhái, hoa đồng tiền, kết hợp cùng các tiểu cảnh nón lá quen thuộc.

Dù còn hơn một tháng rưỡi nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng ngay từ những ngày đầu tháng 1, không khí Tết đã tràn ngập khắp trung tâm TPHCM.

Vườn hoa Tết tại nút giao Ngô Văn Nam - Nguyễn Siêu được thiết kế hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại.

Với bối cảnh là cầu Ba Son và các tòa nhà cao tầng, vườn hoa Tết nơi đây rực rỡ sắc màu của hoa cúc mâm xôi, hoa sao nhái, hoa đồng tiền, kết hợp cùng các tiểu cảnh nón lá quen thuộc.

Việc vườn hoa nằm liền kề ga tàu điện không chỉ giúp người dân từ các khu vực ngoại thành như Thủ Đức dễ dàng tiếp cận mà còn khuyến khích xu hướng sử dụng phương tiện công cộng để đi chơi Tết.

Nhiều du khách đánh giá cao sự chỉn chu trong cách bài trí tại đây. ấn tượng với màu sắc tươi sáng và sự thoáng đãng của vườn hoa Tết, đặc biệt là việc nhân viên túc trực cắt tỉa thường xuyên để giữ cho hoa luôn tràn đầy sức sống.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng về cả không gian lẫn chất lượng hoa, vườn hoa cạnh ga Ba Son đang trở thành điểm đến lý tưởng trong danh sách check-in của người dân thành phố.



