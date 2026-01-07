Báo in ngày 7-1: Vỡ mộng thú chơi rồng Nam Mỹ

+ 80 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam

Đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ (Trang 2)

+Điểm tựa vững của năm 2026

Với kết quả đạt được của năm 2025 cùng các kế hoạch, quyết tâm trong năm 2026, TP HCM xác định "tăng tốc đúng nghĩa" (Trang 5)

+Tai nạn giao thông vẫn còn nhức nhối

Việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; trang bị kiến thức pháp luật cho người tham gia giao thông phải được thực hiện nghiêm túc (Trang 3)

+Việt Nam sắp dẫn đầu về xuất khẩu sầu riêng

Chỉ sau 4 năm, thị phần sầu riêng của Việt Nam tại Trung Quốc từ số 0 vươn lên 49% về khối lượng, 45% về giá trị trong năm 2025 (Trang 11)

+GIẢI MAI VÀNG LẦN THỨ 31 - NĂM 2025: Cuộc đua sau 4 tuần đang nóng lên

Càng gần đến ngày trao giải, các phiếu bầu chọn của bạn đọc sau 4 tuần đang nóng dần lên và hứa hẹn xuất hiện nhiều bất ngờ thú vị trên các bảng xếp hạng (Trang 8)

+Chiến thắng thuyết phục của U23 Việt Nam

Bị đánh giá thấp hơn U23 Jordan và còn thua kém đối phương về hình thể nhưng U23 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2-0 tối 6-1. (Trang 9)

+Chặn KOL, KOC né thuế

Quản lý thuế đối với hoạt động bán hàng qua livestream không chỉ bảo đảm công bằng trong kinh doanh mà còn góp phần hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng (Trang 10)

+Vỡ mộng thú chơi rồng Nam Mỹ

Từng có giá hàng chục triệu đồng, rồng Nam Mỹ nay bị bán tháo, tặng không do cơ quan chức năng siết chặt quản lý và lo ngại vướng vòng lao lý (Trang 12)

+Hệ lụy sâu rộng

Cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela đã làm rạn vỡ nền tảng của trật tự thế giới dựa trên luật lệ và quy tắc chung (Trang 16)

+LAO ĐỘNG VIỆT Ở NHẬT BẢN: Thu nhập cao, sức ép lớn

Nhật Bản hút lao động Việt nhờ thu nhập cao, song phía sau là guồng quay mưu sinh khắc nghiệt và nhiều đánh đổi âm thầm (Trang 6)

+Đừng để "chiếc áo" lương công chức quá chật

Công cuộc sắp xếp lại bộ máy hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đặt ra một nghịch lý gay gắt (Trang 13)

+Gỡ nút thắt "dạy học liên kết"

Phát triển dạy học tích hợp mới là hướng đi chiến lược, bền vững, giúp nhà trường chủ động nâng cao chất lượng giáo dục, giảm áp lực tài chính cho phụ huynh (Trang 14)

+Làng chài "tỉ phú" điêu tàn

Những con tàu tiền tỉ phơi mưa nắng, cảng cá không một bóng người; trên bờ, nhiều căn nhà cửa then cài vì chủ nhân nợ nần, bỏ đi nơi khác sinh sống (Trang 15)