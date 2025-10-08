Báo in ngày 8-10: Nhiều hệ lụy khi nghiện lướt video ngắn

HẠN CHẾ THẤP NHẤT THIỆT HẠI DO MƯA LŨ (Trang 2)

Huy động lực lượng quân đội của 4 quân khu triển khai bộ đội, phương tiện, kể cả máy bay, khẩn cấp ứng phó lũ lụt, cứu hộ người dân miền Bắc

VINH DANH NGHIÊN CỨU ĐỘT PHÁ VỀ LƯỢNG TỬ (Trang 16)

Giải Nobel Vật lý năm nay mang đến cơ hội phát triển thế hệ công nghệ lượng tử tiếp theo, như mật mã lượng tử, máy tính lượng tử và cảm biến lượng tử

MỘT THẾ KỶ LƯỢNG TỬ VÀ KHÁT VỌNG TRI THỨC VIỆT (Trang 3)

Hội nghị quốc tế "100 năm Vật lý lượng tử" mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật giữa Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực công nghệ lượng tử

ĐỀ CỬ GIẢI MAI VÀNG LẦN THỨ 31 - NĂM 2025: HẠNG MỤC "CA SĨ NHẠC NHẸ" (Trang 8)

Cuộc đua tại Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 báo hiệu nhiều thú vị khi hành trang của các chiến binh là những sản phẩm "10 điểm không có nhưng"

NHIỀU HỆ LỤY KHI NGHIỆN LƯỚT VIDEO NGẮN (Trang 13)

Video ngắn đang "chiếm sóng" mọi nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu người dùng mỗi ngày, nhiều người mê tới nỗi "không thể dứt ra được"

SIÊU ĐÔ THỊ BỨT PHÁ, VƯƠN TẦM: MỎ VÀNG CÔNG NGHỆ (Trang 5)

TP HCM đặt mục tiêu phát triển theo hướng lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu

NHẬP TỊCH CẦU THỦ THIẾU ĐỊNH HƯỚNG: TIỀM ẨN NHIỀU NGUY CƠ (Trang 9)

Xu hướng nhập tịch cầu thủ ngày càng phổ biến tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam

ĐỘC ĐÁO MÔ HÌNH CẤP CỨU BẰNG XE 2 BÁNH (Trang 14)

Cấp cứu bằng xe 2 bánh linh hoạt trong tình hình TP HCM có nhiều hẻm nhỏ, mật độ lưu thông đông đã mang lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh

SẮP XẾP LẠI VÙNG ÁP DỤNG LƯƠNG TỐI THIỂU: CẦN THIẾT! (Trang 6)

Bên cạnh tăng mức lương tối thiểu lên 7,2%, Bộ Nội vụ còn đề xuất điều chỉnh phân vùng áp dụng tại một số địa phương

ĐẶT MỤC TIÊU GẦN 200.000 CĂN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2030 (Trang 12)

Để hoàn thành mục tiêu gần 200.000 căn nhà ở xã hội dù nhu cầu thực tế cao gấp 5 lần, TP HCM và Bộ Xây dựng đang tăng tốc triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc

GIẢI BÀI TOÁN LỆCH PHA CUNG - CẦU LAO ĐỘNG: ĐỪNG ĐỂ CƠ HỘI TRÔI QUA (Trang 7)

Việc tìm đúng người - người tìm đúng việc là yêu cầu của doanh nghiệp và cơ hội để người lao động thay đổi cuộc sống.

