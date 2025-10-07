Phẫn nộ tài xế lao xe trong mưa ngập, suýt cán trúng người đi bộ ở Hà Nội

Sáng 7-10, Hà Nội hứng chịu trận mưa lớn kéo dài, nhấn chìm nhiều tuyến đường trong biển nước và gây nên tình trạng giao thông hỗn loạn.

Trong bối cảnh đó, một tình huống thót tim đã được camera người dân ghi lại tại phố Kẻ Giàn (đoạn nối Tân Xuân ra Phạm Văn Đồng, gần khu đô thị Ciputra) khiến người xem thót tim.

Đoạn video do anh Ngọc Khánh (Hà Nội) chia sẻ cho thấy cảnh một chiếc xe tải cẩu màu trắng lao đi với tốc độ cao trên đoạn đường ngập sâu và khá vắng vẻ. Sóng nước cực mạnh do xe tạo ra đã quật thẳng vào một nam thanh niên đang đi bộ bên đường. Cú hất bất ngờ khiến nạn nhân ngã dúi dụi, suýt bị ngã ngay dưới bánh xe tải đang lao tới. May mắn, người này đã kịp chống tay đứng dậy và thoát hiểm trong gang tấc.

Khi theo dõi đoạn clip nêu trên, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ phẫn nộ trước hành động của tài xế xe tải.

“Mưa ngập đã khổ sở, tài xế còn phóng nhanh thế này thì thật sự vô trách nhiệm. Kiểu lái xe trên của tài xế xe tải suýt chút nữa đã cướp đi mạng người trong chớp mắt” - một người dùng mạng xã hội bình luận.

Trong bối cảnh Hà Nội thường xuyên xảy ra ngập úng sau mưa lớn, các chuyên gia giao thông khuyến cáo tài xế đi chậm, giữ khoảng cách và tránh tạo sóng lớn để bảo vệ phương tiện vừa đảm bảo an toàn cho người đi đường.