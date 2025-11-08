Báo in ngày 8-11: Ổn định thị trường sau bão, lũ

- Đưa TP HCM trở thành siêu đô thị

Giai đoạn 2021-2030, TP HCM được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế, phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á (Trang 2)

- Trắng tay sau bão Kalmaegi

Nhiều đường phố, khu dân cư, khu vực ven biển dọc dải đất miền Trung - Tây Nguyên tan hoang sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) quét qua (Trang 3)

- Tư duy mới, động lực mới

Đổi mới tư duy phát triển phải được thể hiện trong mục tiêu, cơ chế, chính sách, pháp luật và phương pháp hành động (Trang 6)

- Kinh tế TP HCM tăng trưởng tích cực

Bên cạnh sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu, TP HCM đã tìm đúng đáp số giải ngân vốn đầu tư công để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% năm 2025 (Trang 5)

- Giải Mai Vàng khẳng định sức sống mới

Sau hơn ba thập kỷ đồng hành cùng nghệ sĩ và công chúng, Giải Mai Vàng tiếp tục khẳng định sức sống mới bằng tinh thần đổi mới, nhân văn và sáng tạo (Trang 8)

- Ổn định thị trường sau bão, lũ

Các địa phương duy trì giám sát chặt chẽ, bảo đảm hàng hóa thiết yếu được cung ứng đầy đủ sau các đợt bão, lũ (Trang 10)

THIẾU HỤT LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ (*): Kết nối sự nghiệp - Kiến tạo tương lai

Đó là chủ đề xuyên suốt, cũng là mục đích hướng tới của Job Link 2025, do Báo Người Lao Động tổ chức (Trang 7)

- Những trái tim nhân hậu luôn hiện hữu

Cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta" lần 3 đã bước vào giai đoạn tuyển chọn các bài được đăng để Hội đồng Giám khảo chấm điểm chọn vào chung khảo. Buổi trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 17-11 (Trang 15)

- TÂY NGUYÊN - NAM TRUNG BỘ: CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI (*): Bốn khát vọng, một sức bật

Cả 4 tỉnh Tây Nguyên - Nam Trung Bộ đang có cùng một khát vọng bứt phá thành cực tăng trưởng mới (Trang 11)

- KHÔNG GIAN TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN COVID-19 Ở TP HCM: Nơi hồi sinh từ mất mát

Công trình tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP HCM được kỳ vọng là "không gian chữa lành", biểu tượng sức sống kiên cường và giáo dục tinh thần đoàn kết (Trang 12)

- Đề phòng biến chứng nặng do mắc cúm

Hơn 2 tuần qua, các cơ sở y tế ở Hà Nội ghi nhận số lượng bệnh nhân đến khám và nhập viện do bệnh đường hô hấp tăng mạnh. (Trang 2)

- TRƯỜNG NGHỀ HOANG TÀN, NỢ LƯƠNG TRIỀN MIÊN (*): Cú hích để hồi sinh, bứt phá

Việc sáp nhập, tinh gọn buộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đổi mới tư duy quản trị, tăng cường tự chủ và thích ứng với yêu cầu thị trường (Trang 14)

- Lý rành rọt, tình đau nhói

Dù di chúc để lại cho vợ, người mẹ vẫn được pháp luật bảo vệ. Phán quyết đã có nhưng cuộc chiến pháp lý có thể chưa dứt khi nghi vấn nỗi đau của bà đang bị lợi dụng (Trang 13)