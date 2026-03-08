VIDEO
Báo in ngày 8-3: Chặn tiêu cực trong các dự án nhà ở xã hội

Vĩnh Tùng - Anh Thanh -

(NLĐO) - Sau 30 ngày kể từ ngày khởi công, chủ đầu tư phải công bố thông tin dự án; người mua nộp đơn thì chủ đầu tư phải tiếp nhận

Chặn tiêu cực trong dự án nhà ở xã hội: Báo người Lao Động ngày 8 - 3

+Nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công (trang 2): Cần tăng quyền chủ động cho chủ đầu tư, nhà thầu quyết định một số hạng mục trong phạm vi được phân cấp.

+Ngọn lửa ấm nơi vùng biên (trang 5): Giữa đại ngàn biên giới Gia Lai, Vũ Thị Nô En như một ngọn lửa nhỏ bền bỉ, âm thầm sưởi ấm nhiều mảnh đời kém may mắn.

+Lan tỏa bản lĩnh nữ cán bộ Mặt trận (trang 6): Cùng với tôn vinh phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, những kinh nghiệm được chia sẻ về công tác bầu cử mang tới buổi gặp mặt bầu không khí ấm áp, đầy tinh thần trách nhiệm.

+Xe Việt tăng tốc trong cuộc chơi mới (trang 10): Những động thái gần đây cho thấy tham vọng của các hãng xe Việt Nam đã vượt ra khỏi phân khúc đại chúng, hướng tới xây dựng hình ảnh thương hiệu đẳng cấp.

+Những bóng hồng kiến tạo tương lai (trang 12): Khác nhau về xuất thân, nghề nghiệp, dù hoạt động trong môi trường toàn cầu hay ở làng quê, nhiều phụ nữ đã và đang chung tay xây dựng một Việt Nam hạnh phúc.

+"ĐƯA TRƯỜNG HỌC ĐẾN THÍ SINH" LẦN THỨ 25 - NĂM 2026: Chọn đúng ngành để góp sức cho địa phương (trang 14): Nhiều câu hỏi của học sinh về quy chế tuyển sinh mới, lựa chọn ngành học, áp lực tâm lý... đã được giải đáp thấu đáo tại chương trình tư vấn sôi nổi, thu hút đến phút cuối.

+Quả đắng từ việc "đứng tên giùm" (trang 15): Bị đuổi khỏi nhà vì nhờ cha mẹ vợ đứng tên, người đàn ông bất ngờ đòi lại 3 tỉ đồng nhờ chứng cứ "biết nói".

+QUAN SÁT VÀ BÌNH LUẬN: Đồng minh rạn nứt nội bộ (trang 16): Ông Donald Trump sử dụng cuộc xung đột để xác định lại cách thức Mỹ đối xử với đồng minh chứ không chỉ nhằm khuất phục Iran.

