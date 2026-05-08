Báo in ngày 8-5: Chiêu trò của Chủ tịch Hội đồng IEMS với 80.000 người

Báo Người Lao Động số ra ngày 8-5-2026.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

+ Việt Nam - Ấn Độ cùng nhau vươn lên (trang 2)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác Việt Nam - Ấn Độ cần đặt trong dòng chảy của những trung tâm tăng trưởng năng động nhất và các xu thế tiên phong

+ Linh hoạt thích ứng với thị trường lao động (trang 6)

Chính sách mới về tiền lương, BHXH và chuyển đổi số từ năm 2026 sẽ tạo động lực thúc đẩy song cũng mở ra cuộc sàng lọc lớn trên thị trường lao động

+ Tập trung ngăn chặn vi phạm bản quyền (trang 3)

Nếu không có biện pháp ngăn chặn, đến năm 2027, dự báo sẽ có 19,5 triệu người dùng Việt Nam vi phạm bản quyền trực tuyến, gây thất thoát 456 triệu USD

+ Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP HCM (trang 11)

Cần Giờ - với sự hiện diện của siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise - đang là mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu để du lịch TP HCM định vị lại cực biển - sinh thái - giải trí

+ Tung học bổng thu hút sinh viên vào ngành mũi nhọn (trang 14)

Dự kiến từ ngày 1-9, sinh viên học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có thể nhận học bổng tới 5,5 triệu đồng/tháng

+ Vải thiều - sầu riêng cùng gặp khó (trang 10)

Hai loại trái cây chủ lực của Việt Nam cùng lúc đối mặt những thử thách, ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu

+ Chiêu trò của Chủ tịch Hội đồng IEMS với 80.000 người (trang 5)

Từ việc quảng cáo sai sự thật, Chủ tịch Hội đồng IEMS cùng đồng phạm thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng của hàng chục ngàn người

+ Mỹ - Iran: Hy vọng mới từ đề xuất 14 điểm (trang 16)

Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán tại thủ đô Islamabad - Pakistan vào tuần tới