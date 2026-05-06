Thời sự

Báo in ngày 7-5: Truy xét "quảng cáo bẩn" đến cùng

Đỗ Thông - Thanh Long

Công an TP HCM phối hợp chính quyền địa phương truy nguồn gốc quảng cáo trái phép để xử lý nghiêm khắc

Báo in ngày 7-5: Truy xét "quảng cáo bẩn" đến cùng - Ảnh 1.

Báo in ngày 7-5

Mời các bạn xem E-PAPER của Báo Người Lao Động

https://nld.com.vn/e-paper.htm

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 7-5 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Việt Nam - Ấn Độ: Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi nhất trí nâng tầm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên "Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường", mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương

Điện Biên vươn mình mạnh mẽ (Trang 5)

Vùng đất năm xưa hứng chịu bom đạn khốc liệt nay đang chuyển mình mạnh mẽ với mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực

Đánh thức động lực, bứt phá hiệu suất (Trang 6)

Để duy trì sức cạnh tranh và phát triển lâu dài, doanh nghiệp cần những cách tiếp cận mới nhằm tái tạo năng lượng làm việc, thúc đẩy sự gắn bó của đội ngũ

Báo in ngày 7-5: Truy xét "quảng cáo bẩn" đến cùng - Ảnh 2.

Đánh thức động lực, bứt phá hiệu suất

Concert bùng nổ, phòng trà thăng hoa (Trang 8)

Concert thúc đẩy quy mô và công nghiệp hóa còn phòng trà giữ lại chiều sâu và tính nguyên bản

Du khách nước ngoài thuê xe máy tự lái: Tiềm ẩn không ít rủi ro (Trang 12)

Tình trạng người nước ngoài lái xe ẩu, thậm chí gây tai nạn nghiêm trọng tại Khánh Hòa đang trở thành vấn đề đáng quan ngại

Nhiều loại thuốc đắt sắp được BHYT chi trả (Trang 14)

Việc thẩm định danh mục bổ sung thuốc BHYT đang được đẩy nhanh và dự kiến hoàn tất trong quý II để ban hành ngay trong năm 2026

Báo in ngày 7-5: Truy xét "quảng cáo bẩn" đến cùng - Ảnh 3.

Nhiều loại thuốc đắt sắp được BHYT chi trả

Hạ tầng tái vẽ bản đồ bất động sản (Trang 11)

Trong kỷ nguyên của hạ tầng giao thông tốc độ cao, cách hiểu truyền thống về "trung tâm" vốn gắn với khu vực nội đô đã không còn phù hợp

3 ưu tiên của Hội nghị Cấp cao ASEAN (Trang 16)

ASEAN đang xem xét các giải pháp trung và dài hạn nhằm tăng cường an ninh và khả năng chống chịu năng lượng của khu vực

Báo in ngày 26-4: Phía sau xe gian là nước mắt người nghèo

Báo in ngày 26-4: Phía sau xe gian là nước mắt người nghèo

(NLĐO) - Án 19 năm tù đã tuyên nhưng khoản tiền mồ hôi, nước mắt của hàng trăm người nghèo mua nhầm xe gian vẫn chưa thể thu hồi

Báo in ngày 28-4: Quyết định cân não của lao động trẻ

Với lao động trẻ, sinh con là quyết định cân não, bởi ở đó họ phải cân đo bằng những phép tính cụ thể

Báo in ngày 30-4: Đưa xe buýt vào tận ngõ

Để gỡ rào cản đi bộ xa và chờ đợi lâu, TP HCM kỳ vọng mạng lưới buýt mini len lỏi vào khu dân cư sẽ thay đổi thói quen đi lại của người dân

