Báo in ngày 29-4: Tìm cách hạ nhiệt giá hàng hóa

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 29-4





- Tìm cách hạ nhiệt giá hàng hóa (Trang 11)

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo không để doanh nghiệp lợi dụng biến động chi phí để tăng giá bất hợp lý

- "Chuẩn mực vàng" vì người lao động (Trang 6)

Lần đầu tiên, một chương trình bình chọn doanh nghiệp lấy chính người lao động làm trung tâm đánh giá được triển khai tại TP HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

- Học sinh đăng ký thi lớp 10 tăng kỷ lục (Trang 14)

Ngày 28-4 là ngày cuối để học sinh lớp 9 tại TP HCM thực hiện đăng ký nguyện vọng thi lớp 10, ghi nhận số thí sinh tăng kỷ lục

- Đưa TP HCM thành điểm đến du lịch tầm cỡ (Trang 3)

Không chỉ đặt mục tiêu thu hút khách, TP HCM có chiến lược nâng tầm, nâng sức cạnh tranh để trở thành điểm đến du lịch tầm cỡ quốc tế

- Để Công đoàn là điểm tựa của người lao động (Trang 7)

Chăm lo, bảo vệ người lao động phải thực chất, hiệu quả; Công đoàn TP HCM quyết liệt đổi mới để trở thành điểm tựa tin cậy

- Cân nhắc về quy định khấu trừ 10% thuế tại nguồn (Trang 10)

Trong bối cảnh Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2025 sắp có hiệu lực, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng thu nhập vãng lai phải khấu trừ thuế tại nguồn từ 2 triệu đồng lên 5 triệu đồng/lần chi trả

- Sầu riêng lại rớt giá (Trang 10)

Một trong những nguyên nhân khiến sầu riêng Việt Nam gặp khó là do tình trạng nhiễm cadimi vượt ngưỡng cho phép

- Sắp nâng mức chịu thuế hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm (Trang 2)

Trong tuần tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn, trong đó chủ động đề xuất nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỉ đồng/năm.

- Đông Nam Á trúng đòn khí hậu và năng lượng (Trang 16)

Người lao động ở Đông Nam Á đang vật lộn với "khủng hoảng kép": một đợt nắng nóng hiện càn quét khắp khu vực và nguy cơ thiếu hụt năng lượng do xung đột Trung Đông.

- Nghệ sĩ và những dự án thiện nguyện bằng âm nhạc (Trang 8)

Âm nhạc khi được đặt đúng chỗ, nó có thể trở thành cầu nối giữa con người với con người

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



