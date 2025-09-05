Báo in Người Lao Động 5-9: Hòa nhịp chung trong lễ khai giảng đặc biệt

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 5-9

+ Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác chiến lược [Trang 16]

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên nỗ lực tạo không khí thuận lợi cho tổng thể quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp

+ Tạo điều kiện cho báo chí hoạt động hiệu quả [Trang 2]

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã bổ sung quy định về "Tổ hợp báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện" và "Tổ hợp báo chí của địa phương"

+ Ngành giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có [Trang 3]

Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là nền tảng quan trọng để đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo

+ Hòa nhịp chung trong lễ khai giảng đặc biệt [Trang 14]

Các cơ sở giáo dục chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng đầy ý nghĩa khi lần đầu tiên, các bậc học trên cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca, hòa chung không khí đón chào năm học mới

+ Du lịch bứt phá với hai trụ cột chuyển đổi [Trang 11]

TP HCM không chỉ sở hữu lợi thế về vị trí địa lý mà còn mang sức hút riêng biệt để trở thành cửa ngõ đón khách quốc tế, là điểm xuất phát cho nhiều hành trình khám phá Việt Nam

+ Qua thanh tra, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn [Trang 5]

Việc lựa chọn các dự án, công trình gặp vướng mắc, khó khăn để thanh tra thể hiện tư duy đổi mới, sự chủ động của ngành thanh tra TP HCM vì sự phát triển của thành phố cũng như đất nước

+ Ngành đường liên tục than khó [Trang 10]

Đường nhập lậu giá rẻ đã ép giá đường nội địa xuống thấp hơn so với các nước trong khu vực

+ 18 năm mòn mỏi chờ quy hoạch [Trang 12]

Hàng trăm hộ dân tại Dự án Khu dân cư Thế Kỷ 21, phường Thủ Dầu Một đã phải sống tạm bợ 18 năm qua và vẫn phải tiếp tục chờ đợi giải pháp từ quy hoạch chung mới của TP HCM



