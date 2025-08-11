Báo in Người Lao Động 11-8: Điểm chuẩn đại học biến động ra sao?

Báo Người Lao Động số ra ngày 11-8-2025.



+ Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiến vững, tiến xa [Trang 2]

Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi toàn diện về những biện pháp lớn, xác định ưu tiên và mở ra những hướng hợp tác mới

+ Nhiều điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công [Trang 3]



Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2025 đạt 43,9% kế hoạch, cao hơn gần 10% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tỉ lệ giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt tới 57,5%

+ Vỉa hè ở TP HCM: Chờ cơ chế quản lý mới [Trang 5]



Vắng bóng lực lượng chuyên trách, vỉa hè nhiều nơi ở TP HCM trở nên lộn xộn, đòi hỏi một cơ chế quản lý mới và hiệu quả hơn

+ Lật đổ ngoạn mục tại giải điền kinh quốc gia [Trang 9]



Vô số kết quả bất ngờ đã xảy ra chỉ trong 2 ngày tranh tài đầu tiên của Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2025 - đang diễn ra tại Đà Nẵng

+ Chuyện đời, chuyện nghề công nhân quét đường [Trang 7]



Họ là những người âm thầm gom rác trên đường, trả lại cho thành phố vẻ sạch đẹp trước khi bình minh ló rạng

+ Điểm chuẩn đại học biến động ra sao? [Trang 14]



Các trường sẽ bắt đầu lọc ảo từ ngày 17 đến 20-8. Ngay sau đó, điểm chuẩn đại học sẽ được các trường công bố, dự kiến mức điểm nhiều ngành có biến động

+ Sớm hoàn thiện hạ tầng phục vụ xe điện [Trang 10]



Hà Nội được kỳ vọng là địa phương tiên phong trên cả nước về chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch

+ Dồn dập hoạt động ngoại giao về Ukraine [Trang 16]



Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu hoan nghênh kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga để tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine



