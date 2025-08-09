Báo in ngày 9-8

Hoàn thiện thể chế về kinh tế, tài chính

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành tài chính là lực lượng tiên phong trong đổi mới và phát triển kinh tế quốc gia (Trang 2)

Phân vùng hạn chế xe máy chạy xăng

Cần có các giải pháp, chính sách phù hợp dành cho người nghèo, cận nghèo, tầng lớp trung lưu (Trang 3)

Thực hiện hiệu quả đô thị đột phá, phát triển

Ngày 8-8, nhiều địa phương trên địa bàn TP HCM đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 (Trang 6)

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM: Đầu mối kiến tạo thể chế

Với tinh thần phụng sự nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đã trở thành điểm tựa niềm tin của cử tri; không ngừng kiến tạo cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố và cả nước (Trang 5)

Trưởng bản vì dân ở Tây Bắc

Nhờ cuộc gọi kịp thời và hành động dứt khoát của anh Mùa A Thi, 21 hộ với 90 nhân khẩu đã thoát khỏi trận lũ quét kinh hoàng (Trang 15)

Giúp lao động nghèo tiếp cận lương hưu

BHXH TP HCM vừa đề xuất thành phố tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT để tạo điều kiện cho lao động tự do tiếp cận chế độ hưu trí (Trang 7)

Tiếp tục bơm vốn ra nền kinh tế

Trong bối cảnh áp lực từ tỉ giá và lạm phát gia tăng, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn tiếp tục được duy trì ở mức thấp (Trang 10)

Mở toang các cửa ngõ bằng loạt dự án ngàn tỉ đồng

Loạt dự án giao thông lớn khởi công từ tháng 8-2025 được kỳ vọng sẽ giải tỏa ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ huyết mạch của TP HCM (Trang 12)

Còn trẻ mà "nhớ nhớ quên quên"!

Căng thẳng, stress kéo dài và các yếu tố nguy cơ về chuyển hóa, tim mạch, lối sống... đang làm gia tăng rối loạn trí nhớ ở người trẻ (Trang 14)

Ứng phó với thuế quan Mỹ

Lãnh đạo các nước nỗ lực thực hiện kế hoạch dự phòng sau khi mối đe dọa thuế quan của Tổng thống Donald Trump trở thành hiện thực (Trang 16)

Chọn mô hình sàn tài sản số cho Việt Nam

Một sàn giao dịch tài sản mã hóa theo mô hình tập trung vừa bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật vừa đáp ứng yêu cầu bảo mật, minh bạch cho nhà đầu tư (Trang 11)

Vết sẹo sau phiên tòa vắng mặt

Người lớn ly hôn nhanh gọn để rũ bỏ quá khứ nhưng để lại cho con trẻ những vết sẹo tâm hồn cùng lời từ chối quyền làm cha mẹ (Trang 13)