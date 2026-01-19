VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in Người Lao Động 20-1: Nở rộ dịch vụ “độc lạ” ngày Tết

Quý Phong - Lê Duy -

(NLĐO) - Khởi đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước; Chờ Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng; Những thói quen kéo bệnh đến sớm... là những nội dung đáng chú ý khác

Video liên quan

NÓNG: Chuyển hồ sơ vụ “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp sang cơ quan điều tra

Thời sự 10/01/2026
VIDEO: “Cơn sốt” quay phim cùng mô tô phân khối lớn

VIDEO: “Cơn sốt” quay phim cùng mô tô phân khối lớn

Thời sự 13/01/2026

VIDEO: Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản trổ tài cùng đánh trống

Quốc tế 14/01/2026

+ KHỞI ĐẦU GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC [Trang 2]

Hôm nay, 20-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện hơn 5,6 triệu đảng viên

+ LỜI HIỆU TRIỆU CỦA THỜI ĐẠI [Trang 3]

Tự chủ chiến lược và đổi mới tư duy hành động là chìa khóa để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước tiến nhanh, tiến vững

Báo in Người Lao Động 20-1: Nở rộ dịch vụ “độc lạ” ngày Tết - Ảnh 1.

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 20-1-2026

+ KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ MỆNH LỆNH ĐỔI MỚI [Trang 10]

Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị mở ra yêu cầu cấp bách: kinh tế nhà nước phải mạnh về chất, đổi vai để dẫn dắt phát triển. Loạt bài của Báo Người Lao Động phân tích những đóng góp, giới hạn cũ và con đường cải cách để kinh tế nhà nước thực sự trở thành trụ cột trong giai đoạn mới.

+ NỞ RỘ DỊCH VỤ "ĐỘC LẠ" NGÀY TẾT [Trang 11]

Với nhịp sống hiện đại, Tết ở thành phố không còn bó hẹp trong những khuôn mẫu quen thuộc

+ DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH: KHÓ ĐOÁN! [Trang 8]

Hai hạng mục Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình và Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 hội tụ nhiều gương mặt ấn tượng, bứt phá trong năm

+ U23 VIỆT NAM - U23 TRUNG QUỐC: CHỜ NGUYỄN ĐÌNH BẮC TỎA SÁNG [Trang 9]

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đóng vai trò quan trọng trong những chiến thắng vang dội của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

+ NHỮNG THÓI QUEN KÉO BỆNH ĐẾN SỚM [Trang 14]

Thói quen ăn uống thất thường, tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh, thức khuya, ngủ muộn… làm nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, dễ đổ bệnh

+ NHỮNG ÔNG CHỦ TRẺ CẦM CƯƠNG "KỲ LÂN" [Trang 16]

Sự trỗi dậy của các công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo tỉ USD đang thúc đẩy một xu hướng mới: Các nhà sáng lập ngày càng trẻ hơn

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo