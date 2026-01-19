Báo in Người Lao Động 20-1: Nở rộ dịch vụ “độc lạ” ngày Tết

+ KHỞI ĐẦU GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC [Trang 2]

Hôm nay, 20-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện hơn 5,6 triệu đảng viên

+ LỜI HIỆU TRIỆU CỦA THỜI ĐẠI [Trang 3]

Tự chủ chiến lược và đổi mới tư duy hành động là chìa khóa để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước tiến nhanh, tiến vững

+ KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ MỆNH LỆNH ĐỔI MỚI [Trang 10]

Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị mở ra yêu cầu cấp bách: kinh tế nhà nước phải mạnh về chất, đổi vai để dẫn dắt phát triển. Loạt bài của Báo Người Lao Động phân tích những đóng góp, giới hạn cũ và con đường cải cách để kinh tế nhà nước thực sự trở thành trụ cột trong giai đoạn mới.

+ NỞ RỘ DỊCH VỤ "ĐỘC LẠ" NGÀY TẾT [Trang 11]

Với nhịp sống hiện đại, Tết ở thành phố không còn bó hẹp trong những khuôn mẫu quen thuộc

+ DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH: KHÓ ĐOÁN! [Trang 8]

Hai hạng mục Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình và Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 hội tụ nhiều gương mặt ấn tượng, bứt phá trong năm

+ U23 VIỆT NAM - U23 TRUNG QUỐC: CHỜ NGUYỄN ĐÌNH BẮC TỎA SÁNG [Trang 9]

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đóng vai trò quan trọng trong những chiến thắng vang dội của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

+ NHỮNG THÓI QUEN KÉO BỆNH ĐẾN SỚM [Trang 14]

Thói quen ăn uống thất thường, tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh, thức khuya, ngủ muộn… làm nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, dễ đổ bệnh

+ NHỮNG ÔNG CHỦ TRẺ CẦM CƯƠNG "KỲ LÂN" [Trang 16]

Sự trỗi dậy của các công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo tỉ USD đang thúc đẩy một xu hướng mới: Các nhà sáng lập ngày càng trẻ hơn

