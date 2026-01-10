VIDEO
NÓNG: Chuyển hồ sơ vụ “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp sang cơ quan điều tra

Hải Đường - Phúc Nguyên -

(NLĐO)- Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh vụ việc theo chỉ đạo của Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh

CLIP: Thêm 1 tài xế hãng xe Hùng Hiếu gây “bão” mạng xã hội

Truy vết mạng xã hội 09/01/2026
Nhà xe Hùng Hiếu "chân thành xin lỗi" sau vụ "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp

Thời sự 09/01/2026

Thời sự 09/01/2026

Vụ "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp: Hãng xe Hùng Hiếu lên tiếng

Thời sự 08/01/2026

Thời sự 08/01/2026

Ngày 10-1, liên quan vụ "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết sau khi lập hồ sơ vụ việc ban đầu, phòng đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để nơi đây tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Chuyển hồ sơ vụ chuyến xe bão táp ở Đồng Tháp sang cơ quan điều tra - Ảnh 1.

Tài xế Nguyễn Đức T. làm việc với lực lượng CSGT

Theo Phòng CSGT, trước đó, thực hiện theo chỉ đạo của Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp - về việc làm rõ đoạn clip do hành khách ghi nhận, đăng tải trên mạng xã hội phản ánh tài xế xe khách biển số 63B-013.64 có hành vi lái xe đuổi theo một ô tô tải biển số 15LD-004.02 với tốc độ cao trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương, liên tục chuyển hướng, quay đầu nhiều vòng tại ngã ba khiến hành khách trên xe hoảng sợ, có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Chiều 8-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương tiến hành xác minh và mời tài xế xe khách đến trụ sở để làm việc.

Tại buổi làm việc, tài xế xe khách khai tên Nguyễn Đức T. (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và thừa nhận vi phạm. Tài xế này cho biết vào khoảng 18 giờ 47 phút ngày 7-1, ông điều khiển xe khách trên đường dẫn cao tốc từ hướng TPHCM về Trung Lương. Khi đến đoạn thuộc ấp 1, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp thì xảy ra va chạm với một ô tô tải chạy cùng chiều, làm vỡ kính chiếu hậu bên phải xe khách. Sau khi sự việc xảy ra, ô tô tải tiếp tục bỏ chạy nên ông lái xe khách rượt đuổi theo như trong đoạn clip.

Công an xác định tại thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 25 hành khách nên gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, có nguy cơ trực tiếp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe và đối với người tham gia giao thông.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, hành vi của tài xế T. không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn gây bức xúc dư luận, tạo tâm lý hoang mang cho hành khách. Đây không đơn thuần là vi phạm hành chính mà có dấu hiệu của hành vi nguy hiểm cho xã hội.

"Trước hành vi, tính chất nguy hiểm của vụ việc, không đơn thuần là vi phạm hành chính thông thường mà có dấu hiệu của vi phạm pháp luật hình sự. Để đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng hành vi và đúng quy định pháp luật, Phòng CSGT phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật" - thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Như Báo Người Lao Động thông tin, sáng 8-1, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện 2 đoạn clip quay lại hình ảnh hành khách la hét, cầu cứu lẫn bức xúc trước việc một tài xế xe khách đang chạy từ hướng TPHCM về Mỹ Tho rượt đuổi một xe tải.

Trên xe, nhiều hành khách bám vào thành ghế, quỳ xuống lối đi trên xe để liên tục kêu gọi, thậm chí van xin tài xế chạy chậm lại. Thế nhưng, tài xế vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục rượt đuổi theo xe tải trong đêm với tốc độ rất nhanh.

Đoạn clip sau khi đăng tải trong thời gian ngắn nhưng đã thu hút hàng ngàn bình luận và chia sẻ. Trong đó có nhiều bình luận tỏ ra rất bức xúc trước việc tài xế xe khách xem thường tính mạng của hành khách. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đây là "chuyến xe bão táp".


