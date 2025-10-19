Báo in Người Lao Động 20-10: Gỡ nút thắt xây dựng nhà ở, cấp phép xây dựng

+ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Mở ra chặng đường mới

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định 49 dự án luật, 4 nghị quyết và 13 nhóm nội dung quan trọng

+ Âm vang một thời hoa lửa

Buổi họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam là dịp để thành phố tri ân những người từng sống, chiến đấu và sáng tạo giữa bom đạn ác liệt

+ "Hộ chiếu xanh" cho doanh nghiệp ô tô

Doanh nghiệp nói chung và các hãng sản xuất ô tô nói riêng đang mong chờ thị trường tín chỉ carbon hình thành để có thể trao đổi chỉ tiêu phát thải, phát triển đa dạng sản phẩm

+ Khởi nghiệp xanh gặp nhiều thách thức

Khởi nghiệp xanh góp phần vào việc phát triển bền vững nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức về giá sản phẩm, chính sách hỗ trợ và tiếp cận công nghệ

+ Người gieo chữ nơi miền gió

Hơn cả việc dạy chữ, thầy giáo Phan Hoàng Bách còn gieo vào lòng học trò niềm tin rằng miền gió Lào cát trắng khắc nghiệt sẽ là điểm tựa để vươn lên

+ U22 Việt Nam đối đầu thử thách

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 đưa U22 Việt Nam vào bảng B đầy tính cạnh tranh cùng với U22 Malaysia và U22 Lào

+ Gỡ nút thắt xây dựng nhà ở, cấp phép xây dựng

Dự kiến, trong quý IV/2025, quy chế mới về quản lý kiến trúc đô thị thành phố sẽ trình HĐND TP HCM xem xét thông qua. Đây sẽ là căn cứ để UBND cấp xã giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng cho người dân

+ Liên minh mới định hình chính trị Nhật Bản

Việc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền liên minh với Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong nền chính trị Nhật Bản

