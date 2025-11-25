VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in Người Lao Động 26-11: Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai

Quý Phong - Lê Duy -

(NLĐO) - Tập trung nguồn lực đầu tư cho y tế, giáo dục; Đưa TP HCM trở thành siêu đô thị; Vành đai 3 TP HCM ghi dấu ấn mới… là những nội dung đáng chú ý khác

Video liên quan

CLIP: Nhiều người thay phiên "canh" đàn cá hàng ngàn con ở Đồng Tháp

Môi trường 23/11/2025

VIDEO: Tôm hùm, cua gạch “take away” tại TP HCM có gì mà thu hút khách?

Kinh tế 23/11/2025
CLIP: Cận cảnh dỡ từng mái tôn, viên ngói cứu người dân trong lũ dữ

CLIP: Cận cảnh dỡ từng mái tôn, viên ngói cứu người dân trong lũ dữ

Video 22/11/2025

+ TẬP TRUNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ CHO Y TẾ, GIÁO DỤC [Trang 3]

Tổng nguồn lực huy động cho chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục - đào tạo là hơn 580.133 tỉ đồng, cho y tế là 125.478 tỉ đồng

+ ĐƯA TP HCM TRỞ THÀNH SIÊU ĐÔ THỊ [Trang 2]

TP HCM đang đứng trước cơ hội trở thành siêu đô thị đủ sức cạnh tranh với các thành phố quốc tế, song cũng đối mặt không ít thách thức về hạ tầng, nhân lực

Báo in Người Lao Động 26-11: Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai - Ảnh 1.

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 26-11-2025

+ TRIỆU TẬP VỞ CHO HỌC SINH VÙNG BỊ THIÊN TAI [Trang 12]

Chương trình này được Báo Người Lao Động phát động nhằm chung tay khắc phục hậu quả nặng nề của mưa lũ đối với ngành giáo dục tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

+ VÀNH ĐAI 3 TP HCM GHI DẤU ẤN MỚI [Trang 5]

Với 66,3 km dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 19-12, dự án đường Vành đai 3 TP HCM đang đầy triển vọng để về đích trong thời gian ngắn

+ THÊM CƠ CHẾ ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀNG [Trang 10]

Đến nay, 8 ngân hàng thương mại đã đủ điều kiện về vốn điều lệ để được cấp phép tham gia sản xuất, xuất nhập khẩu vàng

+ BÁN HÀNG ONLINE RA THẾ GIỚI [Trang 11]

Cạnh tranh trong nước ngày càng khốc liệt khiến nhiều nhà bán lẻ Việt Nam bắt đầu tận dụng các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng quốc tế

+ TRƯỜNG HỌC THỬ NGHIỆM GIÁO DỤC AI: CẦN CÓ LỘ TRÌNH [Trang 14]

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đặt ra nhiều thách thức về an toàn dữ liệu, năng lực số của giáo viên, nguy cơ học sinh phụ thuộc công nghệ..., nên các chuyên gia đề xuất cần có lộ trình

+ MƯA LŨ GÂY TỔN THẤT NẶNG NỀ Ở ĐÔNG NAM Á [Trang 16]

Từ Thái Lan đến Malaysia và Philippines, hàng loạt khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ diễn ra nghiêm trọng

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo