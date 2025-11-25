Báo in Người Lao Động 26-11: Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai

+ TẬP TRUNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ CHO Y TẾ, GIÁO DỤC [Trang 3]

Tổng nguồn lực huy động cho chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục - đào tạo là hơn 580.133 tỉ đồng, cho y tế là 125.478 tỉ đồng

+ ĐƯA TP HCM TRỞ THÀNH SIÊU ĐÔ THỊ [Trang 2]

TP HCM đang đứng trước cơ hội trở thành siêu đô thị đủ sức cạnh tranh với các thành phố quốc tế, song cũng đối mặt không ít thách thức về hạ tầng, nhân lực

+ TRIỆU TẬP VỞ CHO HỌC SINH VÙNG BỊ THIÊN TAI [Trang 12]

Chương trình này được Báo Người Lao Động phát động nhằm chung tay khắc phục hậu quả nặng nề của mưa lũ đối với ngành giáo dục tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

+ VÀNH ĐAI 3 TP HCM GHI DẤU ẤN MỚI [Trang 5]

Với 66,3 km dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 19-12, dự án đường Vành đai 3 TP HCM đang đầy triển vọng để về đích trong thời gian ngắn

+ THÊM CƠ CHẾ ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀNG [Trang 10]

Đến nay, 8 ngân hàng thương mại đã đủ điều kiện về vốn điều lệ để được cấp phép tham gia sản xuất, xuất nhập khẩu vàng

+ BÁN HÀNG ONLINE RA THẾ GIỚI [Trang 11]

Cạnh tranh trong nước ngày càng khốc liệt khiến nhiều nhà bán lẻ Việt Nam bắt đầu tận dụng các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng quốc tế

+ TRƯỜNG HỌC THỬ NGHIỆM GIÁO DỤC AI: CẦN CÓ LỘ TRÌNH [Trang 14]

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đặt ra nhiều thách thức về an toàn dữ liệu, năng lực số của giáo viên, nguy cơ học sinh phụ thuộc công nghệ..., nên các chuyên gia đề xuất cần có lộ trình

+ MƯA LŨ GÂY TỔN THẤT NẶNG NỀ Ở ĐÔNG NAM Á [Trang 16]

Từ Thái Lan đến Malaysia và Philippines, hàng loạt khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ diễn ra nghiêm trọng

