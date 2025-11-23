CLIP: Nhiều người thay phiên "canh" đàn cá hàng ngàn con ở Đồng Tháp

Thời gian qua, trên sông Tiền, tại khu vực bờ kè An Thạnh, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện đàn cá tự nhiên tập trung sinh sống. Điều đặc biệt là đàn cá sống thoải mái, tự do bơi và được chăm sóc cẩn thận bằng bàn tay của con người.

Nơi đàn cá xuất hiện

Đàn cá gồm nhiều loài cá nước ngọt như: cá tra, cá trê, cá rô, cá mè, cá lăng cá vồ đém... Trong đó, chiếm đa số là cá tra có trọng lượng trung bình mỗi con từ 2-10kg.

Đàn cá tự nhiên được bảo vệ, cho ăn hằng ngày nên rất dạn dĩ và có thể vuốt ve chúng một cách dễ dàng.

Để bảo vệ đàn cá, thời gian qua, chính quyền địa phương và người dân phường Hồng Ngự quan tâm bảo vệ, cho cá ăn hàng ngày nên cá về ở nơi đây ngày càng nhiều. Tổng đàn có thể lên đến hàng chục tấn.

Là một trong những đơn vị góp phần bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hồng Ngự gồm 70 thành viên, luôn ra sức bảo vệ đàn cá tự nhiên này.

Ông Trương Minh Hải, Tổ trưởng Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hồng Ngự, cho hay sông Tiền là 1 trong 2 con sông lớn chảy qua Đồng Tháp. Hơn một năm trước, nhận thấy ở khu vực bờ kè An Thạnh xuất hiện một số loài cá về trú ngụ, chính quyền địa phương và người dân bảo vệ, cho ăn nên chúng kéo về ở đông hơn.

Cũng theo ông Hải, thành viên của tổ là đại diện các đoàn thể ở phường như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên... và người dân.

Các đoàn thể và các thành viên trong tổ thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân không đánh bắt đàn cá tự nhiên; đồng thời tổ chức thả thêm cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hồng Ngự, phường Hồng Ngự cho đàn cá thiên nhiên ăn

Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hồng Ngự còn dùng chà tre rào xung quanh bến sông, nuôi lục bình để đàn cá có nơi trú ngụ an toàn. Ngoài ra, tổ còn gắn đèn, camera giám sát và có bố trí người trực đêm để bảo vệ đàn cá tự nhiên trên sông Tiền.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân địa phương rất tích cực bảo vệ đàn cá và đóng góp thức ăn cho chúng.

Chằng néo dây để bảo vệ đàn cá

Ông Trần Ngọc Hùng ở phường Hồng Ngự tỏ ra rất phấn khởi, tự hào giới thiệu với bạn bè gần xa về một trong những điểm đặc biệt của quê hương, đó là đàn cá sông tự nhiên.

Đàn cá thiên nhiên “nô đùa” trong làn nước

Ông Hùng cho biết ông tham gia trông coi, bảo vệ đàn cá; mời bạn bè đến tham quan và vận động ủng hộ thức ăn công nghiệp cho đàn cá. Ngoài ra, ông còn đi thu gom phế phẩm là rau, củ, quả ở chợ để về làm thức ăn cho cá…