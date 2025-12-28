Báo in Người Lao Động 29-12: Nỗ lực bình ổn giá thị trường Tết

+ Đột phá hạ tầng, nâng tầm đô thị

Theo Quyết định 370/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực này có kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ.

+ Giải Mai Vàng năm 2025: Bổ sung 3 hạng mục mới

Ban Tổ chức cho biết 3 hạng mục mới với những nghệ sĩ được vinh danh sẽ được công bố tại lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025

+ Nỗ lực bình ổn giá thị trường Tết

Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá nỗ lực không để xảy ra thiếu nguồn cung hàng hóa thiết yếu hay tăng giá đột biến trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

+ Siết thu thuế trên sàn thương mại điện tử

Công tác kiểm tra chống thất thu thuế sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao như bán hàng qua livestream, logistics và các nhà cung cấp nước ngoài

+ Hàng loạt chính sách sát sườn có hiệu lực

Giảm phạt tù người chưa thành niên, ưu đãi với nhà giáo, siết quản lý hóa chất, đánh thuế một số loại nước giải khát… là những chính sách mới nổi bật

+ Sẵn sàng các phương án tập huấn dùng 1 bộ sách

Việc sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" trên cả nước sẽ không gây bỡ ngỡ vì trước đó, giáo viên các địa phương đã được tiếp cận, lựa chọn

+ Linga vàng độc đáo chưa từng thấy

Sau hơn 10 năm được phát hiện trong đợt khai quật khảo cổ, Linga vàng tại Khu Di tích tháp Po Dam đã được công nhận là Bảo vật quốc gia

+ Thái Lan - Campuchia nỗ lực xây dựng lòng tin

Chính quyền 2 tỉnh Buri Ram và Surin của Thái Lan cho phép những người đi sơ tán để tránh xung đột được trở về nhà

