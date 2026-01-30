Báo in Người Lao Động 30-1: Thắt chặt an toàn thực phẩm

+ VIỆT NAM - EU: ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN [Trang 2]

Hợp tác kinh tế là động lực quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - EU, trong đó đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột

+ VINH DANH 233 HẠT NHÂN CHÍNH TRỊ TẠI CƠ SỞ [Trang 5]

233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh có cách làm sáng tạo, hiệu quả; có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực với địa phương, cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội

+ KẾT NỐI ĐẶC SẮC TRUYỀN THỐNG - HIỆN ĐẠI [Trang 8-9]

Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 nổi bật với nhiều nét mới khi có những bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp sự phát triển của đời sống văn hóa - nghệ thuật

+ TRUNG TÂM TPHCM KHOÁC ÁO MỚI TƯƠI TẮN [Trang 3]

TPHCM đang tăng tốc, rút ngắn tiến độ chỉnh trang khu vực trung tâm trước ngày 10-2, sẵn sàng để đón Tết Nguyên đán 2026

+ THẮT CHẶT AN TOÀN THỰC PHẨM [Trang 12]

Nghị quyết 66.13 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ là "hàng rào thép" kiểm soát hiệu quả thực phẩm từ khâu sản xuất đến quảng cáo, tiêu thụ

+ NHẬP VIỆN MUỘN, LỠ CƠ HỘI LÀM CHA [Trang 12-13]

Cơn đau tinh hoàn, ở cả trẻ sơ sinh lẫn người lớn, nếu không được xử trí kịp thời có thể cướp đi vĩnh viễn cơ hội sinh sản

+ GIẢM PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH, BỚT ÁP LỰC [Trang 14]

Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học mới nhất, trường đại học chỉ được công bố 5 phương thức tuyển sinh, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng

+ FED GIỮ NGUYÊN LÃI SUẤT [Trang 16]

Chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định về lãi suất của FED