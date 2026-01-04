Báo in Người Lao Động 5-1: Venezuela yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Maduro

Báo Người Lao Động số ra ngày 5-1-2026.

+ Gắn kết kiều bào với quê hương



Đóng góp của kiều bào là một trong những nguồn lực quan trọng trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới

+ Thêm sức sống cho không gian đô thị

Những ngày đầu năm mới 2026, TP HCM đẹp và đáng yêu hơn không chỉ bởi sự trang hoàng đường phố mà còn bằng nhiều công trình gần gũi đời sống người dân

+ Làng hoa Tết gượng dậy sau bão lũ

Bão lũ khiến nhiều làng hoa ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề, song nhà vườn vẫn nỗ lực chuẩn bị cho vụ hoa Tết nguyên đán sắp tới

+ Cần sớm có quy chuẩn cho xe điện tại chung cư

Bộ Xây dựng đề xuất chung cư mới xây dựng bắt buộc phải bố trí khu vực để xe điện; với chung cư hiện hữu, việc bố trí được thực hiện theo điều kiện hạ tầng thực tế nhưng phải đáp ứng an toàn

+ Đặc sắc bảo vật nhà Nguyễn

Trải qua hàng trăm năm tồn tại, nhà Nguyễn đã để lại cho hậu thế một khối hiện vật di sản vừa đồ sộ vừa đặc sắc

+ Nặng lòng với văn hóa dân gian

Không chỉ truyền đạt những kiến thức chuyên ngành, thầy Trần Văn Thục còn dạy những bài học về cách đối nhân xử thế

+ Ngành hàng cá tra đón đầu cơ hội

"Cơ hội vàng" cho ngành hàng cá tra Việt Nam được dự báo sẽ mở ra trong năm 2026, khi nguồn cung cá thịt trắng tự nhiên toàn cầu sụt giảm

+ Venezuela yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Maduro

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến họp khẩn trong ngày 5-1 để thảo luận về hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela

