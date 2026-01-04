VIDEO
Báo in ngày 4-1: Ngăn chặn lừa đảo qua mạng từ gốc

Vĩnh Tùng - Vệ Loan -

(NLĐO) - Lừa đảo qua mạng ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ gốc loại tội phạm này

Báo in ngày 4-1: Ngăn chặn lừa đảo qua mạng từ gốc - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 4-1-2026.

Con đường mới: Trung học nghề (trang 3): Trung học nghề được cho là lựa chọn thiết thực cho những học sinh có định hướng học nghề sớm, ưu tiên thực hành để tham gia thị trường lao động từ năm 2026.

"Gã gàn" và những "chuyến xe 0 đồng" (trang 5): Chiếc xe của ông Nguyễn Thu Bính thực hiện hành trình nhân ái, đưa những phận người khó khăn, trở về trong yêu thương.

Phía sau chiến công là một đời lặng lẽ (trang 7): Câu chuyện về ông Vũ Quang Thành - người lính cuối cùng của Trung đội Mai Quốc Ca -không chỉ là một chiến công oai hùng, mà còn là hành trình lặng lẽ của một người sống sót.

Bấp bênh việc làm sau tuổi 40 (trang 6): Chính sách khuyến khích làm việc lâu hơn nhưng thị trường lao động lại sớm gạt lao động ngoài 40 tuổi khỏi cơ hội việc làm.

NGHỆ SĨ NHÂN DÂN LAN HƯƠNG: Tình yêu nghề hóa thành sức mạnh (trang 8): Theo NSND Lan Hương, hành trình nghệ thuật giúp bà có nhiều cơ hội để chiêm nghiệm cuộc sống và trao truyền nhiều giá trị tích lũy.

Bi kịch từ ảo vọng quyền lực (trang 15): Từng là kỹ sư được trọng vọng, vì ngộ nhận quyền lực từ những mối quan hệ cũ và niềm tin ngây thơ, ông trượt dài vào con đường lừa đảo để rồi nhận cái kết đắng.

Bác sĩ tuyên chiến với da liễu (trang 14): Gần 40 năm gắn bó với nghề y, Thầy thuốc Ưu tú - bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Thuận (ở Phú Yên cũ) đã dành hết tâm huyết cho bệnh nhân da liễu, góp phần đẩy lùi một căn bệnh từng khiến cộng đồng khiếp sợ.

MỸ TẤN CÔNG CARACAS, TUYÊN BỐ BẮT GIỮ TỔNG THỐNG MADURO: Venezuela và nhiều nước lên án kịch liệt (trang 16): Bình luận về sự kiện quân đội Mỹ tấn công Venezuela, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố tái khẳng định tình đoàn kết với Venezuela.


    Thông báo