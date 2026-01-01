VIDEO
Báo in Người Lao Động 2-1: Khởi động năm du lịch bứt phá

Quí Phong - Quốc Thắng -

Lan tỏa nỗ lực dấn thân, khả năng sáng tạo; Nghịch lý mặt bằng cho thuê cuối năm; Hệ lụy đáng lo từ việc cưới muộn, kén sinh… là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in Người Lao Động 2-1: Khởi động năm du lịch bứt phá - Ảnh 1.

Báo in Người Lao Động 2-1

+ Lan tỏa nỗ lực dấn thân, khả năng sáng tạo

Điểm chung của 12 cá nhân được vinh danh là tinh thần phụng sự cộng đồng, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến lâu dài cho TP HCM

[Trang 5]

+ Kiều hối đạt mức kỷ lục, thêm nguồn lực lớn

Kiều hối về TP HCM năm 2025 dự kiến lên tới 10,5 tỉ USD - mức cao kỷ lục, trở thành một trong những điểm sáng của nền kinh tế năm qua

[Trang 3]

+ Khởi động năm du lịch bứt phá

Năm 2026, nhiều địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng du lịch vượt trội

[Trang 2]

+ Metro - TOD giúp TP HCM thoát "bẫy hạ tầng"

Từ bỏ tư duy phát triển "vết dầu loang", TP HCM cần xác định việc phát triển metro - TOD là giải pháp phù hợp

[Trang 12]

+ Cổ vật - Di sản quốc gia: Tượng thờ thần - vua độc đáo

Tượng thờ vua Pô Klong Garai là tác phẩm nghệ thuật cổ quý hiếm, thể hiện sự kết hợp độc đáo giữa tinh thần tôn giáo Ấn Độ và tư duy tín ngưỡng bản địa

[Trang 12-13]

+ Nghịch lý mặt bằng cho thuê cuối năm

Trong khi ở nhiều nơi, mặt bằng cho thuê ế ẩm thì tại khu vực trung tâm TP HCM, những vị trí đắc

[Trang 11]

+ Khát vọng hướng tới ổn định, thịnh vượng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trả lời ngắn gọn khi được hỏi về quyết tâm của ông trong năm mới: Hòa bình trên trái đất

[Trang 16]

+ Hệ lụy đáng lo từ việc cưới muộn, kén sinh

Mức sinh liên tục giảm và xu hướng kết hôn muộn ngày càng phổ biến khiến bài toán dân số gặp nhiều thách thức

