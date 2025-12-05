Báo in Người Lao Động 5-12: "Giả nghèo" để trục lợi nhà ở xã hội

Báo Người Lao Động số ra ngày 5-12-2025.

+ Quốc hội và Chính phủ tạo nên nhiều dấu ấn

Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV cũng như những hoạt động của Chính phủ và Thủ tướng trong nhiệm kỳ 2021-2026

[Trang 2]

+ Khơi dậy bản lĩnh, khát vọng sáng tạo, cống hiến

Nếu giành được Giải thưởng VinFuture, các nhà khoa học sẽ có nhiều khả năng giành được Giải Nobel hơn

[Trang 3]

+ Ký ức Trường Sơn giữa lòng di sản

Giữa núi rừng hùng vĩ, Hang Chỉ Huy không chỉ là di tích lịch sử mà còn là nơi kể lại câu chuyện hào hùng qua trải nghiệm chân thực, khơi dậy niềm tự hào và biết ơn sâu sắc

[Trang 12-13]

+ Mạnh tay siết chuẩn khí thải với xe đời cũ

Tình trạng ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông, nhất là nhóm sử dụng động cơ diesel, cần được xử lý bằng các giải pháp tổng thể

[Trang 5]

+ Bịt lỗ hổng hàng giả trên sàn

Với những sản phẩm có biên lợi nhuận cao, nhiều nhà bán hàng sẵn sàng làm giả giấy tờ hoặc tìm mọi cách "qua mặt" sàn thương mại điện tử

[Trang 11]

+ "Xóa sổ" một số khối xét tuyển truyền thống

Nhiều trường đại học đang bắt đầu công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến năm 2026 với thông tin được chú ý là "xóa sổ" nhiều khối thi truyền thống

[Trang 14]

+ Đột phá hợp tác từ 2 cuộc gặp thượng đỉnh

Hợp tác kinh tế và thương mại là một trong những nội dung thảo luận chính khi Tổng thống Pháp thăm Trung Quốc và Tổng thống Nga đến Ấn Độ

[Trang 16]

+ "Giả nghèo" để trục lợi nhà ở xã hội

Hàng loạt trường hợp kê khai hồ sơ gian dối, thiếu minh bạch nhằm đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội tại TP Hải Phòng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện

[Trang 13]