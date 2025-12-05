VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in Người Lao Động 5-12: "Giả nghèo" để trục lợi nhà ở xã hội

Quí Phong - Duy Phú -

Quốc hội và Chính phủ tạo nên nhiều dấu ấn; Mạnh tay siết chuẩn khí thải với xe đời cũ; Bịt lỗ hổng hàng giả trên sàn… là những nội dung đáng chú ý khác

Video liên quan

Báo in ngày 2-12: Lại tranh cãi ngân hàng thu phí quản lý tài khoản

Báo in ngày 2-12: Lại tranh cãi ngân hàng thu phí quản lý tài khoản

Thời sự 01/12/2025
Báo in ngày 3-12: Nhiều điều cần xem xét trong vụ thủy điện xả lũ gây ngập lụt

Báo in ngày 3-12: Nhiều điều cần xem xét trong vụ thủy điện xả lũ gây ngập lụt

Video 02/12/2025
Báo in ngày 4-12: TP HCM phải là một "Sandbox thể chế"

Báo in ngày 4-12: TP HCM phải là một "Sandbox thể chế"

Video 03/12/2025
Báo in Người Lao Động 5-12: "Giả nghèo" để trục lợi nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 5-12-2025.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

+ Quốc hội và Chính phủ tạo nên nhiều dấu ấn

Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV cũng như những hoạt động của Chính phủ và Thủ tướng trong nhiệm kỳ 2021-2026

[Trang 2]

+ Khơi dậy bản lĩnh, khát vọng sáng tạo, cống hiến

Nếu giành được Giải thưởng VinFuture, các nhà khoa học sẽ có nhiều khả năng giành được Giải Nobel hơn

[Trang 3]

+ Ký ức Trường Sơn giữa lòng di sản

Giữa núi rừng hùng vĩ, Hang Chỉ Huy không chỉ là di tích lịch sử mà còn là nơi kể lại câu chuyện hào hùng qua trải nghiệm chân thực, khơi dậy niềm tự hào và biết ơn sâu sắc

[Trang 12-13]

+ Mạnh tay siết chuẩn khí thải với xe đời cũ

Tình trạng ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông, nhất là nhóm sử dụng động cơ diesel, cần được xử lý bằng các giải pháp tổng thể

[Trang 5]

+ Bịt lỗ hổng hàng giả trên sàn

Với những sản phẩm có biên lợi nhuận cao, nhiều nhà bán hàng sẵn sàng làm giả giấy tờ hoặc tìm mọi cách "qua mặt" sàn thương mại điện tử

[Trang 11]

+ "Xóa sổ" một số khối xét tuyển truyền thống

Nhiều trường đại học đang bắt đầu công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến năm 2026 với thông tin được chú ý là "xóa sổ" nhiều khối thi truyền thống

[Trang 14]

+ Đột phá hợp tác từ 2 cuộc gặp thượng đỉnh

Hợp tác kinh tế và thương mại là một trong những nội dung thảo luận chính khi Tổng thống Pháp thăm Trung Quốc và Tổng thống Nga đến Ấn Độ

[Trang 16]

+ "Giả nghèo" để trục lợi nhà ở xã hội

Hàng loạt trường hợp kê khai hồ sơ gian dối, thiếu minh bạch nhằm đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội tại TP Hải Phòng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện

[Trang 13]

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo