VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 4-12: TP HCM phải là một "Sandbox thể chế"

Đỗ Thông - Vệ Loan -

(NLĐO) - TP HCM đủ điều kiện để đảm nhận vai trò là nơi thử nghiệm và tạo ra những cải cách thể chế mới phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước

Video liên quan

Báo in ngày 30-11: Đưa Việt Nam thành trung tâm logistics hàng đầu

Báo in ngày 30-11: Đưa Việt Nam thành trung tâm logistics hàng đầu

Video 30/11/2025
Báo in ngày 1-12: Sớm lo lương, thưởng Tết cho người lao động

Báo in ngày 1-12: Sớm lo lương, thưởng Tết cho người lao động

Video 01/12/2025
Báo in ngày 2-12: Lại tranh cãi ngân hàng thu phí quản lý tài khoản

Báo in ngày 2-12: Lại tranh cãi ngân hàng thu phí quản lý tài khoản

Thời sự 01/12/2025
Báo in ngày 3-12: Nhiều điều cần xem xét trong vụ thủy điện xả lũ gây ngập lụt

Báo in ngày 3-12: Nhiều điều cần xem xét trong vụ thủy điện xả lũ gây ngập lụt

Video 02/12/2025
Báo in ngày 4-12: TP HCM phải là một "Sandbox thể chế" - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 4-12-2025.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 4-12 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Tăng cường kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Lào (Trang 2)

Thủ tướng của hai nước nhất trí làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam - Lào với tầm cao mới "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược"

Giá đất mới, lo ngại cũ (Trang 5)

TP HCM xây dựng bảng giá đất lần đầu bảo đảm nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố

Người trồng thanh long thêm hào hứng (Trang 10)

Giá cao khiến nông dân hào hứng chong đèn trở lại để có hàng bán

Vẫn băn khoăn với thuế giao dịch vàng miếng (Trang 11)

Nhiều ý kiến cho rằng không dễ phân biệt vàng mua để đầu cơ hay tích lũy, cưới hỏi…

Thắp lên niềm vui đến trường (Trang 12)

Dù quần áo, đôi chân còn vương bùn đất, nhưng ánh mắt các em lại sáng bừng lên khi đón nhận những cuốn vở thơm mùi giấy mới

Trông chờ xe cứu thương 0 đồng trở lại (Trang 13)

Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương xem xét cơ chế linh hoạt, không để hoạt động xe cứu thương 0 đồng tiếp tục bị gián đoạn

Y tế chất lượng đến Cần Giờ (Trang 14)

Đây được xem là bước đột phá của ngành y tế TP HCM trong việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng giữa trung tâm và vùng ven

Lăn xả trong lũ dữ (Trang 15)

Giữa biển nước cuồn cuộn của cơn lũ lịch sử ở Khánh Hòa, trong ranh giới giữa sự sống và cái chết đã nổi lên những con người quên mình để cứu người

U22 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ (Trang 9)

Trận đấu ra quân ở một giải đấu luôn tiềm ẩn khó khăn và U22 Việt Nam đã vượt qua thử thách để hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm

Thương mại toàn cầu đối mặt nhiều sức ép (Trang 16)

Hoạt động thương mại và đầu tư toàn cầu đối mặt sức ép ngày càng lớn của tình trạng biến động tài chính và bất ổn địa chính trị


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo