Báo in Người Lao Động 6-3: Không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu

Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 6-3



+ Những cam kết đầy tâm huyết với cử tri

Những chương trình hành động, lời hứa trước cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND chuyển tải nhiều tâm huyết về xây dựng và thực thi chính sách hướng đến lợi ích của người dân

[Trang 5]

+ Lan tỏa sức sống hàng Việt

Tăng cường kích cầu qua kênh bán hàng trực tuyến nhằm đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng

[Trang 3]

+ Đưa trường học đến thí sinh": Tư vấn, hướng nghiệp toàn diện

Chương trình gồm chuỗi tư vấn trực tiếp, các ngày hội, tọa đàm, tư vấn trực tuyến cho học sinh đầu cấp, trường nghề và sinh viên cao đẳng, đại học; tập huấn kiến thức, kỹ năng hướng nghiệp cho giáo viên

[Trang 14]

+ Sẵn sàng thí điểm thị trường tài sản mã hóa

Thị trường tài sản mã hóa có thể trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho các dự án hạ tầng và mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam về lâu dài

[Trang 10]

+ Không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu

Bộ Công Thương đang theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu và sẽ trình Thủ tướng nhiều phương án điều hành nếu tình hình tiếp tục phức tạp

[Trang 11]

+ Xanh hóa giao thông công cộng

Bổ sung 25 tuyến xe buýt điện, TP HCM đang kiến tạo hệ sinh thái giao thông thông minh với mô hình "văn phòng di động", nhằm nâng tầm trải nghiệm của hành khách, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2030

[Trang 12]

+ Chăm chút ca khúc trong phim Việt

Vài năm gần đây, ca khúc trong phim được nhà sản xuất chú trọng đầu tư nhiều hơn, trở thành một phần không thể thiếu của tác phẩm điện ảnh

[Trang 8]

+ Châu Á trước rủi ro an ninh năng lượng

Chính phủ nhiều nước đang tìm cách trấn an người dân rằng vẫn còn đủ dự trữ dầu khí trong trường hợp chiến sự ở Trung Đông kéo dài thêm vài tuần

[Trang 16]