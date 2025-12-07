VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

Báo in Người Lao Động 8-12: Tuyển sinh đầu cấp tại TP HCM - nhiều đổi mới

Quí Phong - Anh Thanh -

(NLĐO) - Mở đường cho TP HCM tăng tốc, vươn tầm; Tiếp sức học sinh nghèo vùng lũ; Nhiều nước đổ xô dự trữ vàng… là những nội dung đáng chú ý khác

Video liên quan

Nâng tầm trải nghiệm với E-Paper Báo Người Lao Động

Nâng tầm trải nghiệm với E-Paper Báo Người Lao Động

Bạn đọc 22/11/2025
Đọc E-Paper Báo Người Lao Động, nhận quà hấp dẫn

Đọc E-Paper Báo Người Lao Động, nhận quà hấp dẫn

Bạn đọc 08/10/2025
E-Paper Báo Người Lao Động: Thêm tiện ích, nhiều ưu đãi

E-Paper Báo Người Lao Động: Thêm tiện ích, nhiều ưu đãi

Bạn đọc 06/10/2025
Báo in Người Lao Động 8-12: Tuyển sinh đầu cấp tại TP HCM - nhiều đổi mới - Ảnh 1.

+ Mở đường cho TP HCM tăng tốc, vươn tầm

TP HCM cần một khung thể chế mạnh hơn, đầy đủ hơn để hình thành siêu đô thị đủ sức dẫn dắt kinh tế cả nước và cạnh tranh ở khu vực

[Trang 2]

+ Tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc

Việc nhận diện đúng những luận điệu xuyên tạc, chống phá về Đại hội Đảng để chủ động tìm giải pháp ngăn chặn, đấu tranh cần được nhanh chóng triển khai thực hiện

[Trang 6]

+ Tiếp sức học sinh nghèo vùng lũ

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" của Báo Người Lao Động đã kịp thời mang đến hàng trăm ngàn cuốn tập mới, giúp học sinh vùng rốn lũ Đắk Lắk viết tiếp ước mơ đến trường

[Trang 12]

- Mời bạn đọc đăng ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây

+ TP HCM tổng lực kết nối quảng bá du lịch

Lần đầu tiên, ngành du lịch TP HCM với sự tham gia của 168 phường, xã, đặc khu cùng quảng bá, kích cầu du lịch dịp cuối năm

[Trang 5]

+ MẠC HỒNG QUÂN - Từ bóng đá đến pickleball

Tiền đạo bóng đá Mạc Hồng Quân sẽ tham gia thi đấu 2 nội dung tại Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 13-12 tại TP HCM

[Trang 8]

+ Đỏ mắt tìm gạo Việt xanh phát thải thấp

Dù sản lượng gạo xanh phát thải thấp đã đạt hơn 70.000 tấn nhưng người tiêu dùng trong nước vẫn chưa tiếp cận được

[Trang 10]

+ Tuyển sinh đầu cấp tại TP HCM: Nhiều đổi mới

Sau sáp nhập, TP HCM là địa phương có quy mô ngành GD-ĐT lớn nhất cả nước, cùng với đó sẽ có nhiều thay đổi về việc tuyển sinh đầu cấp

[Trang 14]

+ Nhiều nước đổ xô dự trữ vàng

Giá vàng thế giới đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp trong tuần này

[Trang 16]

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo