Báo in Người Lao Động 8-12: Tuyển sinh đầu cấp tại TP HCM - nhiều đổi mới

+ Mở đường cho TP HCM tăng tốc, vươn tầm

TP HCM cần một khung thể chế mạnh hơn, đầy đủ hơn để hình thành siêu đô thị đủ sức dẫn dắt kinh tế cả nước và cạnh tranh ở khu vực

+ Tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc

Việc nhận diện đúng những luận điệu xuyên tạc, chống phá về Đại hội Đảng để chủ động tìm giải pháp ngăn chặn, đấu tranh cần được nhanh chóng triển khai thực hiện

+ Tiếp sức học sinh nghèo vùng lũ

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" của Báo Người Lao Động đã kịp thời mang đến hàng trăm ngàn cuốn tập mới, giúp học sinh vùng rốn lũ Đắk Lắk viết tiếp ước mơ đến trường

+ TP HCM tổng lực kết nối quảng bá du lịch

Lần đầu tiên, ngành du lịch TP HCM với sự tham gia của 168 phường, xã, đặc khu cùng quảng bá, kích cầu du lịch dịp cuối năm

+ MẠC HỒNG QUÂN - Từ bóng đá đến pickleball

Tiền đạo bóng đá Mạc Hồng Quân sẽ tham gia thi đấu 2 nội dung tại Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 13-12 tại TP HCM

+ Đỏ mắt tìm gạo Việt xanh phát thải thấp

Dù sản lượng gạo xanh phát thải thấp đã đạt hơn 70.000 tấn nhưng người tiêu dùng trong nước vẫn chưa tiếp cận được

+ Tuyển sinh đầu cấp tại TP HCM: Nhiều đổi mới

Sau sáp nhập, TP HCM là địa phương có quy mô ngành GD-ĐT lớn nhất cả nước, cùng với đó sẽ có nhiều thay đổi về việc tuyển sinh đầu cấp

+ Nhiều nước đổ xô dự trữ vàng

Giá vàng thế giới đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp trong tuần này

